سومین جشنواره استانی شعر پایداری گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این جشنواره در راستای هجدهمین کنگره سراسری شعردفاع مقدس برگزار خواهد شد. این کنگره به عنوان محلی مناسب جهت معرفی فرهنگ متعالی شهادت و دفاع مقدس است که می ‌تواند نقش ارزنده ‌ای در انتقال مفاهیم و آرمانهای جمهوری اسلامی در معیاری جهانی داشته باشد.

کنگره سراسری شعر دفاع مقدس هر ساله به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و با هدف ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگاه داشتن وقایع دوران دفاع مقدس برگزار می شود.

"ابوالقاسم حسینجانی" شاعر و نویسنده آئینی کشوردبیری علمی این جشنواره را عهده دار شده اند و همچنین در این جشنواره از شخصیت ادبی وی به پاس دو دهه حضور فعال در عرصه ادبیات آئینی و دفاع مقدس تجلیل می شود.

ابوالقاسم حسینجانی میاندهی در سال 1328 در بندر انزلی متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تبریز شد.

عشق به شعر و ادبیات از دوران نوجوانی در وجود او جوانه زد و از آنجا که او از فطرتی پاک و خداجو برخوردار بود، از همان آغازِ فعالیتهایِ ادبی خویش در سنگر قلم، اندیشمندانه به مبارزه با ظلم و ستم برخاست و با خود کامگی ‌ها پیکار کرد تا آنجا که دستگیر و روانه زندان شد.

صداقت و صمیمیت دو ویژگی شاخص آثار این شاعر تواناست. نگاه دقیق و عمیق او به واژهها از او سخنوری توانا ساخته است، سخنوری که همواره سخنی تازه برای گفتن دارد.

حسینجانی علاوه بر سرودن شعر به خاطر آشنایی با زبانهای انگلیسی و عربی در حوزه ترجمه نیز فعالیت دارد و در رشته تخصصی خویش آثاری را به زبان فارسی ترجمه کرده است. در کنار شعر و ترجمه، وی در حیطه نویسندگی نیز به خلق آثار ارجمندی نائل آمده است که تأملات او پیرامون شهید و شهادت و آثاری که او در همین زمینه خلق کرده، همه سرشار از طراوت و تازگی است.

وی در کنار فعالیتهای ادبی، مسئولیتهای چون عضو شورای انقلاب اسلامی گیلان، نخستین فرماندار و نماینده منتخب بندر انزلی، سردبیری ماهنامه ارتباطات، عضو هیئت داوران جشنوارههای ادبی کشور، مسئول شورای آموزشی بنیاد نهج‌ البلاغه، مدیرکل پست منطقة 17 تهران و پست تصویری کشور و... داشته است.

بی ‌مرگ، مثل صنوبر، مقدمه ‌ای بر شیطان، اگر شهادت نبود، حسین؛ احیاگر آدم، در اقلیم خویشتن، چفیه ‌های چاک چاک، سمت صمیمانه حیات، فراسوی خیال خاکیان، عشق کبریت نیست که بی‌ خطرش را بسازند و... از آثار اوست.

همچنین در سومین جشنواره استانی شهر پایداری گیلان در مراسمی ویژه از شخصیت ادبی شاعران سفر کرده دفاع مقدس مرحوم " سید محمد عباسیه کهن " و مرحوم " غلامرضا رحمدل شرفشادهی " تجلیل خواهد شد.