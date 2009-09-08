همایش نماز و بازار در بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان شامگاه دوشنبه در این مراسم بازار را یکی از اساسی ‌ترین مراکز عبادی برشمرد.

آیت ‌الله عباسعلی سلیمانی اظهار داشت: در بازار عام مردم برای خرید و فروش و داد و ستد با دو مشتری سر و کار دارند که یکی رحمان و دیگری شیطان است.

وی گفت: کسانی که با رحمان سرو کار دارند قطعا مومنان هستند از این رو مومنان می‌ توانند در این بازار وسیع عالم سر و کار با خدا پیدا کنند و گروه دیگری که در بازار وجود دارند شیاطین هستند که ابلیس مانع آن می‌شود که طرف معامله مومن باشد.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی نیز مراقبت بر وقت نماز را بالاتر از خود نماز دانست و عنوان کرد: پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی ایران 17 اجلاس نماز در کشور برگزار شده و برای همه اقشار جامعه در زمینه ضرورت فضیلت نماز اول وقت توصیه هایی شده است.

حجت ‌الاسلام ابوالحسن نبئی بر اقامه نماز اول وقت در همه اماکن عمومی و دولتی تأکید کرد و انتخاب روحانی واجد شرایط، حضور متولیان در نماز جماعت، تعطیلی بازار در وقت اذان به صورت هماهنگ، برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی در بازار و ایجاد مساجد بیشتر در بازار را به عنوان راهکارهایی در زمینه رونق بیشتر نماز در بازار برشمرد.

این همایش با مشارکت ستاد اقامه نماز، استانداری خراسان جنوبی، فرمانداری بیرجند، اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، سازمان بازرگانی خراسان جنوبی، مجمع امور صنفی و بسیج اصناف بیرجند در خراسان جنوبی برگزار شد.