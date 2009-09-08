ملی پوشان را ممنوع المصاحبه نکرده ایم/ نصر مشکلی برای تمرین ندارد

رضا مهماندوست با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اکثر نفرات تیم ملی جوان هستند و برای اولین بار است که در مسابقات جهانی شرکت خواهند کرد به همین دلیل از آنها خواسته شد مصاحبه نکنند.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان بحث ممنوع المصاحبه شدن در کار نیست. فدراسیون تکواندو قصد داردهمه چیز را از راه اصولی و درست آن انجام دهد به همین دلیل بر اساس هماهنگی با روابط عمومی می توان این مورد را نیزانجام داد.

سرمربی تیم ملی گفت: این تمهیدات برای آن است که تیم ملی در فضایی آرام و بدور از حاشیه و تنش به تمرین بپردازد، ما همیشه قدردان زحمات دوستان رسانه ای بوده ایم.

مهماندوست در مورد آسیب دیدگی علیرضا نصر گفت: او آسیب ندیده و با قدرت در حال تمرین است، انگشت دست نصر در جریان تمرینات و دربرخورد با فرزاد عبدالهی دچار خونریزی شد که مشکل خاصی نیست.

وی در پایان گفت: با زحمات مسئولین تربیت بدنی و هیئت تکواندو استان مازندران به خصوص نفجم شرایط خوبی فراهم شده و اعضای تیم یک اردوی بسیار خوب را در ساری پشت سر می گذارند.