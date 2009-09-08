خشونت علیه کودکان مشخصه اصلی درگیری های مسلحانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بر اساس این گزارش، تجاوز جنسی گسترده و نظام مند به کودکان دختر در مناطق جنگی به گونه ای فزاینده مشخصه درگیری ها در بسیاری از نقاط جهان شده است.

خانم رادهیکا کوماراس وامی، نماینده ویژه دبیر کل برای کودکان و درگیری مسلحانه در مقدمه این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده است می نویسد، چنین خشونت هایی غالبا در غیاب حکومت قانون به دلیل درگیری رخ می دهند و در بیشتر موارد برای آن فرهنگ معافیت از مجازات وجود دارد.

وی می افزاید اطلاعات دقیق برای مبارزه با معافیت از مجازات و پاسخ عملی به آن به سختی به دست می آید یا قابل بررسی نیست.

نماینده دبیر کل می گوید ترس از انتقام و موانع فرهنگی پیرامون چنین جنایاتی در میان عواملی هستند که مانع جمع آوری اطلاعات درباره این تجاوزات و درک عمق و گسترده خشونت علیه کودکان و به محاکمه کشیدن مقصران می شوند.

در گزارش کوماراس وامی آمده است: پسران نیز در برابر خشونت جنسی به ویژه در دوران عملیات نظامی در مناطق غیرنظامی، سربازگیری یا ربوده شدن برای خدمت اجباری در نیروهای شبه نظامی، همچنین دراردوگاه های پناهند گان و آوارگان،آسیب پذیر هستند.

