عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر در حمله انتحاری به مسجد شیعیان در شهر بعقوبه در شمال عراق.
- رابرت گیتس: کشته شدن نظامیان در افغانستان به مشکلی حقیقی تبدیل شده است.
- تقاضای مجدد فرانسه از رژیم صهیونیستی درباره توقف کامل شهرک سازی در کرانه باختری و قدس شرقی.
- مذاکرات برزیل با فرانسه برای خرید 36 جنگنده رافائل به ارزش 5 میلیارد دلار.
- باطل شدن 200 هزار رای در افغانستان به دلیل احتمال تقلب.
- سعد الحریری نخست وزیر لبنان ترکیب جدید دولت را تقدیم میشل سلیمان رئیس جمهور کرد / در صورت موافقت سلیمان دولت جدید لبنان تشکیل می شود.
- تداوم درگیری ها در شمال یمن از رسیدن گروه های کمک رسانی به صعده جلوگیری کرد / هزاران آواره در انتظار کمک هستند.
- لیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل سفر خود به آنگولا را لغو می کند.
- انتقاد اردن از تداوم سیاست های رژیم صهیونیستی در قدس.
- سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد: اقدام اخیر حریری در نحوه انتخاب وزرای دولت بر پیجیدگی اوضاع می افزاید / گروه مخالفان مسیحی نیز مخالفت خود را با ترکیب جدید وزیران در دولت جدید اعلام کردند.
