بنیانیان در گفتگو با مهر: نگاه دقیق رهبر انقلاب به فرهنگ و هنر باید الگوی مدیران و روحانیان باشد

وی افزود: ایشان به صورت شخصی کمیت و کیفیت شعر را بررسی و هنرمندان حاضر نسخهای از آثار خود را به معظم له تقدیم میکنند. رهبر معظم انقلاب تمام کتابها و آثار را مطالعه میکنند و پیغامی با نگاهی کارشناسانه به عنوان تشویق یا ارائه نکات مهم در حوزه شعر برای نویسندگان و خالقان آثار ارائه میدهند. قضاوتهای ایشان در زمینه شعر تنها به اشعار ارائه شده در جلسه خلاصه نمیشود بلکه ایشان آثار هنرمندان جوان و دیگران را کامل مطالعه میکنند و از نقاط ضعف و قوت آنها مطلعند.
رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: حضور هنرمندان عرصه شعر در محضر رهبر معظم انقلاب موجب شده هنرمندان عرصه داستاننویسی و سینما هم متقاضی چنین نشستهای اصولی و ارزشمند باشند. طبیعی است هنرمندان و مسئولین عرصه فرهنگ و هنر مشتاق استفاده از نگاه توانمند و کارشناسی مقام معظم رهبری در عرصههای مختلف هنری هستیم.
بنیانیان با اشاره به اینکه ائمه جمعه استانها با تأسی به جلسات برگزارشده در محضر مقام معظم رهبری میتوانند جلساتی را در عرصههای مختلف هنری در سطح استان برگزار کنند، گفت: اگر این حرکت انجام شود بسیار مثبت خواهد بود. این امر باعث الگوسازی برای جوانان در تمام عرصههای هنری میشود و رابطه روحانیت و هنرمندان را که بسیار مهم است تقویت میکند.
وی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با سینماگران خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در آن دیدار از مدیران و شخصیتهای مذهبی گلهمند بودند و این سئوال را مطرح کردند که روحانیت تا چه حد باید با هنرمندان ارتباط داشته باشند. ایشان تأکید کردند ارتباط میان روحانیت و هنرمندان باید بیش از این تقویت شود. نفس این جلسه میتواند الگویی برای مراجع تقلید و ائمه جمعه شهرهای مختلف باشد تا در استانها جلسههای مختلف با هنرمندان برگزار کنند. این حرکات حاوی برکات بسیار خواهد بود.
رئیس حوزه هنری برگزاری جلسه تخصصی شعر با حضور مقام معظم رهبری را در ماه مبارک رمضان فرصتی مغتنم برای اتصال هر چه بیشتر امور هنری و دینی دانست که باید هنرمندان بیشتر از این برکت بهرهبرداری و اقدام به برگزاری جلسات همگانی تفسیر کلامالله مجید کنند. این امر باعث میشود هنرمندان ایدههایی تازه را برای آثار خود به دست بیاورند.
بنیانیان در پایان گفت: هنرمندان یک طرف از خلق هنر دینی هستند و طرف دیگر را استقبال جامعه از این آثار شکل میدهد. باید با تشویق نخبگان و باز شدن درهای آموزش و پرورش و آموزش عالی به روی معانی و هنر دینی این استقبال شکل بگیرد. ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی برای تولید آثار دینی است.
