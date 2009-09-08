استقبال از نقش آفرینی ایران درحل مسئله کشمیر/ تحویل تروریستها به تهران

"محمد بخش عباسی" در ادامه گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار مهر، خاطر نشان کرد در صورتی که جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در حل مسئله کشمیر پیشنهادی به پاکستان دهد، از آن استقبال خواهیم کرد.

ادامه گفتگو با سفیر پاکستان چنین است:

* نقش ارتش پاکستان در سرکوب گروههای تروریستی و پاکسازی منطقه سوآت از این گروهها را چگونه ارزیابی می کنید؟

- ارتش پاکستان برای کمک به دولت مردمی در برقراری امنیت و ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه سوآت، به طور مستقیم وارد عمل شد و توانست این منطقه را از وجود تروریستها پاکسازی کند و امنیت را به طور کامل برقرار نماید، در این چارچوب، نقش ارتش پاکستان، مهم به شمار می آید.

* جناب آقای سفیر، هر از چند گاهی تروریستهایی از خاک پاکستان به خاک جمهوری اسلامی ایران نفوذ می کنند و اقدام به انجام عملیات تروریستی بر ضد مردم بیگناه و امنیت ملی این کشور می کنند، دولت یوسف رضا گیلانی چه اقداماتی برای کنترل کامل مرزها و جلوگیری از نفوذ تروریستها به خاک ایران انجام داده است؟

- تروریستها مرزی برای خود قائل نیستند، این تروریستها به افغانستان نیز می روند و دست به اقدامات تروریستی می زنند. پاکستان، این تروریستها را بازداشت کرده و به ایران تحویل داده است؛ اکنون تروریستها فهمیده اند که دیگر در پاکستان، امنیت نخواهند داشت. ولی از آنجایی که پاکستان دارای مناطق کوهستانی وسیعی است، ممکن است تروریستها در برخی مناطق همچنان حضور داشته باشند.

* آیا پاکستان اقدامی برای دستگیری تروریستهایی که ایران خواهان تحویل آنها است، انجام داده است؟

- بله، این تروریستها را تحویل داده ایم.

سرنوشت کشمیر

* مدتهاست که از مذاکرات صلح میان پاکستان و هند برای حل مسئله کشمیر خبری در دست نیست، سرنوشت این مذاکرات به کجا کشیده شده است؟

- مشکل کشمیر از همان زمان تاسیس پاکستان وجود داشته است، زیرا اکثر جمعیت این منطقه مسلمان هستند و مورد توجه بوده اند؛ تلاشهایی برای حل این مسئله از راه مذاکره انجام شده، اما گاهی این مذاکرات پیشرفت داشته و گاهی با وقفه روبرو شده است. به هر حال حل این مسئله بغرنج به سناریوهای منطقه ای و بین المللی که تابع آن است، بستگی دارد.

* آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه به روابط خوبی که با هر دو کشور هند و پاکستان دارد، برای میانجیگری در حل مسئله پیشنهادی ارائه کرده است؟

- این یک پیشنهاد بسیار خوبی است و ما روی آن کار خواهیم کرد؛ ما این مسئله را با وزارت امور خارجه مطرح خواهیم کرد و در صورتی که رئیس جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را مطرح کنند، ما به دولت خود منتقل خواهیم کرد.

* هنوز ایران چنین پیشنهادی را مطرح نکرده است؟

- خیر، هنوز این پیشنهاد را ارائه نکرده است.

* چه پاسخی برای اتهامات مقامهای افغان مبنی اینکه پاکستان، قاطعانه با تروریستها برخورد نمی کند و آنها از مرز وارد افغانستان شده و دست به اقدامات تروریستی می زنند، دارید و دولت گیلانی در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟

- پاکستان در حال مبارزه با تروریسم است، ما می بینیم که گاهی افغانستان، ما را متهم می کند که تروریستها از پاکستان وارد آن کشور شده و گاهی، ایران هم ما را متهم می کند، در حالی که پاکستان سخت مشغول مبارزه با تروریستها است و برای نابودی آنها مصمم است.

* شما گفتید دولت پاکستان اقدامات جدی را برای مبارزه با تروریسم انجام می دهد و ارتش هم موفق به پاکسازی دره سوآت از تروریستها شده است، با این حال اخیرا برخی مقامهای آمریکایی، اسلام آباد را به ناتوانی در مبارزه با تروریسم متهم کرده است،چرا این اتهامات را مطرح کرده اند؟

- آمریکا در کنترل کامل افغانستان ناموفق بوده است؛ چنین اتهاماتی را دیگران هم تکرار می کنند، بدون اینکه نگاه کنند که دولت پاکستان مشغول مبارزه جدی با تروریستها است، این اتهامات را مطرح می کنند، اما شما مطمئن باشید دولت پاکستان به طور جدی مسیر مبارزه با تروریسم را ادامه می دهد؛ البته آمریکا اخیرا از مبارزه دولت پاکستان با تروریسم قدردانی کرده است و اتهام و یا انتقادی به آن صورت نداشته است و حتی به ستایش از اسلام آباد پرداخته است.

* سرنوشت عبدالقدیر خان چه شد؟

- آزاد شد.