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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر -گروه ورزشی: برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و همچنین پیگیری رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هفدهم شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هجدهم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با هشتم سپتامبر سال 2009 میلادی.

- هفتمین روز از چهل و پنجمین دوره رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان امروز در شهر "اولسان" کره جنوبی پیگیری می شود.

- مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) ساعت 11 صبح امروز با حضور نمایندگان باشگاه‌های لیگ دسته اولی در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی امروز ایرلند برابر آفریقای جنوبی میزبان مسابقات جام جهانی 2010 قرار می گیرد.

کد مطلب 943598

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