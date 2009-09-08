به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مجموعه تئاتر شهر میزبان پنج گروه نمایشی است که در سالن‌های اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش به صحنه می‌روند. حضور دو نسل از کارگردانان و نمایشنامه‌نویسان برجسته نظیر قطب‌الدین صادقی، محمد یعقوبی و ایوب آقاخانی باعث استقبال مخاطبان و علاقمندان تئاتر از مجموعه تئاتر شهر شده است.

"مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" که از پنجم شهریورماه در سالن 103 نفری سایه به صحنه رفته در هفت اجرا پذیرای 791 نفر بوده که با احتساب ظرفیت سالن نشان از استقبال مخاطبان از نمایش تازه گروه پوشه دارد. این نمایش کمدی ساعت 20:15 اجرا می‌شود و هدایت عامل هاشمی، افشین هاشمی، خسرو احمدی و نگار عابدی بازیگران آن هستند.

صحنه‌ای از نمایش "خشکسالی و دروغ"

سالن 579 نفری اصلی هم از 21 مرداد میزبان نمایش "باغ شکرپاره" صادقی است و با پشت سر گذاشتن 20 اجرا چهار هزار و 752 تماشاگر داشته است. این نمایش روحوضی داستان به پادشاهی رسیدن شلی را روایت می‌کند و با بازی مصطفی عبداللهی، کرامت رودساز، کاظم هژیرآزاد، اسماعیل بختیاری، ناصر عاشوری و رهام مخدومی ساعت 20:15 به صحنه می‌رود.

نمایش "خشکسالی و دروغ" یعقوبی نیز همچنان با استقبال مخاطبان مواجه است. این نمایش که از 20 مرداد در سالن 122 نفری چهارسو به صحنه رفته با 22 اجرا سه هزار و 105 تماشاگر داشته است. "خشکسالی و دروغ" با بازی آیدا کیخایی، رویا دعوتی، مهدی پاکدل و علی سرابی ساعت 20:30 اجرا می‌شود.

تالار 115 نفری قشقایی تئاتر شهر که از 11 شهریورماه میزبان نمایش "مهر هفتم" سعید شاپوری است که با سه اجرا پذیرای 129 تماشاگر بوده است. "مهر هفتم" به دنیای پس از مرگ می‌پردازد و فرزین صابونی، شبنم مقدمی، رویا میرعلمی،علیرضا محمدی، بهنام تشکر، آذر خوارزمی، احمد لشینی والهام جعفرنژاد بازیگران آن هستند که ساعت 20:30 اجرا می‌شود.

نمایش "مجلس برادرکشی" سیروس همتی هم که از 27 مردادماه در کارگاه نمایش 38 نفری تئاتر شهر به صحنه رفته با 16 اجرا 461 تماشاگر داشته است. این نمایش با بازی مجید رحمتی، ساقی عقیلی، شیرین امامی، مرجان صادقی، فاطمه حیدری‌فر، محمد بخشی‌زاده، سیروس همتی و محسن میرزاعلی ساعت 20:45 اجرا می‌شود.