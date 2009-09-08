طرح امنیتی آمریکا برای کردستان عراق و مخالفت مردم با آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، آمریکا پیشنهاد داده که به منظور حل مشکلات امنیتی کردستان عراق، نیرویی سه جانبه متشکل از نظامیان آمریکایی، عراقی و ترکیه ای در کردستان مستقر شوند.

در پی انتشار این مطلب، دیروز یکشنبه هزاران نفر از اعراب سنی که مخالف حضور نظامیان ترک در کردستان هستند در این منطقه تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند.

این افراد مخالف حضور نظامیان ترک در شمال عراق هستند و معتقدند حضور آنها در منطقه مشکلاتی را برای عراق به وجود می آورد.

این افراد با اشاره به حمله متناوب جنگنده های ترکیه به شمال عراق برای هدف قرار دادن مواضع حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) می گویند که نظامیان ترک در صورت حضور در شمال عراق به دنبال حل مشکل خود خواهند بود.

به نوشته این روزنامه، تنش میان اعراب عراق و کردهای این کشور که کنترل چاه های نفت شمال را در اختیار دارند یکی از تهدیدهای بلند مدتی است که امنیت عراق را نشانه رفته و اعراب سنی عراق از این نکته بیم دارند که کردها با توجه به در ست داشتن چاه های نفت درصدد ضمیمه کردن بخش های دیگری از خاک عراق به قلمرو خود باشند.