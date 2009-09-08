آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت

محمدجواد شیخ در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت و سود آن به مشمولان گفت: در مرحله اول شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و غیره، تعداد 4 میلیون و 529 هزارو 463 نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت بودند که به 4 میلیون و 380 هزارو 276 نفر آنها سود پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت افزود: از مشمولان مرحله اول دریافت سود 149 هزار و 187 نفر باقی مانده اند، به عبارت دیگر به 96.7 درصد مشمولان دریافت سود در مرحله اول، سود پرداخت شده است.

وی میزان سود مرحله اول سهام عدالت را 3 هزارو 477 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: از این رقم 3 هزارو 360 میلیارد ریال پرداخت شده است.

سود مرحله دوم سهام عدالت

شیخ در مورد پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت شامل روستائیان، عشایر وغیره اظهارداشت: تعداد افراد مشمول دریافت سود مرحله دوم 5 میلیون و 309 هزارو 843 نفر بوده که به 5 میلیون و 220 هزارو 918 نفر از آنها سود پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از مشمولان مرحله دوم 88 هزارو 930 نفر هنوز سود خود را دریافت نکرده اند، به عبارت دیگر 98.3 درصد سود مرحله دوم سهام عدالت به مشمولان پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت اضافه کرد: از 4 هزارو 22 میلیارد ریال سود سهام مرحله دوم، 3 هزارو 955 میلیارد ریال پرداخت شده است.

آموزش و پرورش

وی اعلام کرد: در بخش آموزش و پرورش (فرهنگیان) نیز دو میلیون و 846 هزارو 14 نفر مشمول دریافت سود بودند که از این تعداد به دو میلیون و 62 هزارو 77 نفر سود پرداخت شده است.

شیخ تصریح کرد: از مشمولان دریافت سود مرحله اول 783 هزارو 937 نفر باقی مانده اند، به عبارت دیگر 72 درصد سود سهام عدالت فرهنگیان پرداخت شده است.

وی میزان سود سهام عدالت فرهنگیان را یکهزارو 114 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان سود 807 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: لیست جدیدی برای واریز سود سهام عدالت فرهنگیان دریافت شده که در حال بررسی آن به منظور پرداخت سود آنها هستیم.

مدیرعامل شرکت کارگزاری سهام عدالت خاطرنشان کرد: افراد مرحله سوم و بقیه افراد نیز در آینده سهام و سود خود را دریافت خواهند نمود.