باید از کسب یک امتیاز راضی باشیم/ مدیریت باشگاه باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از تساوی یک بر یک دوشنبه شب تیمش برابر ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: ما و تماشاگرانمان باید راضی باشیم که در زمین تیم قدرتمند ذوب آهن موفق به کسب یک امتیاز شدیم.

وی با بیان اینکه از کل بازی راضی است، ادامه داد: تا زمانیکه گل برتری را به ثمر رساندیم، توپ و میدان را در اختیار داشتیم اما بعد از گل نظم تیمی ما به هم ریخت و نتوانستیم به روند خوب خود ادامه دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه هدف ما تسلط کامل بر بازی بود، ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم از موقعیت‌های خود به خوبی استفاده کنیم، البته با توجه به اینکه بعد از گل نتوانستیم به بازی بهترخود ادامه دهیم، موقعیت‌های ما هم از دست رفت.

وی اضافه کرد: در کل از بازی تیم خود راضی هستم اما ما نیاز به کار بیشتر داریم زیرا باید سعی کنیم در زمان‌های مهم مسابقه تمرکزمان را از دست نداده و در ضد حملات حریف هم کیفیت کارمان را افزایش دهیم.

کرانچار در پایان با بیان اینکه دوری بلند مدت آرفی از تمرینات و نرسیدن به شرایط مسابقه عامل غیبت وی در این دیدار بود، در مورد مشکلات مالی این باشگاه گفت: راجع به بحث مالی من نباید صحبت کنم زیرا این مسائل به من مربوط نشده و مدیریت باید در خصوص آن پاسخ دهد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر که شب گذشته در اصفهان برگزار شد در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.