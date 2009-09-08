نمایندگان 1+5 برای دریافت بسته پیشنهادی به تهران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی ، خبرنگاری از احتمال مناظره احمدی نژاد با اوباما و حل مسائل دو کشور در این مناظره سئوال کرد که احمدی نژاد پاسخ داد: اساسا در تعاملات بین المللی منطق و گفتگو حاکم است روشن است ملت ما یک تاریخ از طراحی های دولت های متوالی آمریکا در ذهن دارد. دشمنی های گذشته تا کنون مشکلات در تعامل و گفتگو را موجب می شود و دولت جدید آمریکا که با شعار تغییر آمد و ما از آن استقبال کردیم در انتخابات ایران دچار اشتباه شد و مواضع غلطی در پیش گرفت هر چند که اظهار کردند که اشتباه کردند. به نظرم هر موضوعی در مناظره قابل بحث است اما این گفتگوها باید در مقابل رسانه ها باشد.

احمدی نژاد در خصوص تاریخ تحویل بسته پیشنهادی به 1+5 گفت: این بسته تا این هفته آماده شده و از نمایندگان کشورها دعوت شده تا برای تحویل بیایند.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران رسانه های خارجی که پرسید در آستانه حضور در سازمان ملل متحد گفتید که پرونده هسته ای بسته شده و در این خصوص مذاکره ای نخواهید داشت آیا به طور قاطع می گویید در خصوص اورانیوم و موضوع هسته ای آیا هیچ صحبتی ندارید؟ گفت: من گفتم موضوع هسته ای ایران در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی پیگیری می شود و این یک روند مستمر است.

وی افزود: همه کسانی که چرخه غنی سازی دارند به طور مستمر با آژانس همکاری می کنند ما هم در چارچوب مقررات همکاری می کنیم اما اگر این همکاری تحت فشار سیاسی قرار گیرد مقابل آن ایستادگی می کنیم و در چارچوب همکاری از حقوق قانونی خود استفاده می کنیم.

رئیس جمهور گفت: اگر کسانی بخواهند حقوق مسلم ما دخالت کنند این راه بسته است. ملت ایران به کسانی که خارج از چارچوب های مشخص بین المللی در مسائل ما دخالت کنند این اجازه را نمی دهند. اساسا پرونده هسته ای برای ما وجود ندارد بلکه پرونده دشمنی های دو سه کشور علیه ملت ایران وجود دارد. آنها با استقلال و پیشرفت های ما مخالفت می کنند ما آنان را ناتوان تر از این می دانیم که امروز ادای ابرقدرت ها را درآورند. مشارکت ما برای حل مشکلات جامعه بشری است ما پرونده ای به نام پرونده هسته ای ایران به رسمیت نمی شناسیم بلکه این پرونده، پرونده دشمنی هاست.

وی تصریح کرد: در تاریخ آمریکا بدنام تر از بوش نداریم. او با ملت ایران و منطقه دشمنی کرد این سرنوشت کسی است که با ملت ها دشمنی کند. اما آنان که با ملت ها دوستی کردند بهتر می توانند منافع ملی خود را در مرزهایشان و نه فراتر از آن تامین کنند.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از برنامه دولت برای توسعه ریلی کشور جویا شد، گفت: ما لایحه طرح جامع حمل و نقل کشور را به مجلس تقدیم کردیم که تبدیل به قانون شد. 12 هزار کیلومتر خط ریلی برنامه ریزی شده است که 6 هزار کیلومتر آن در دست عقد قرارداد است و امیدواریم در این دوره شاهد انقلاب ریلی باشیم.

رئیس قوه مجریه در پاسخ به این سئوال که آیا رسانه های داخلی در جنگ نرم علیه منافع ملی ضعیف عمل نکردند، گفت: قبول دارم رسانه هایی در مقابل هجوم رسانه های بیگانه در حوادث انتخابات کم آوردند که باید این مورد اصلاح شود بنده صحبت هایی در این خصوص دارم که در جلسه ای با خبرنگاران این حرف ها را بیان می کنم.