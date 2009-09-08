مسکو خواهان افزایش همکاری ها با عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "سرگی اشماتکو" که در راس هیئتی روسی از دیروز دوشنبه به عراق سفر کرده است، اعلام کرد که روسیه خواستار توسعه همکاری های تجاری-اقتصادی با عراق است.

در همین رابطه دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی روسیه اطلاع داد که هیئت روسی قصد دارد که در عراق مسائل همکاری در زمینه برق، نفت و گاز را بررسی کند.

در این اطلاعیه به نقل از اشماتکو اعلام شده است : یکی از وظایف اصلی ایجاد شرایط لازم برای افزایش حجم تبادلات کالا و متنوع سازی شکل همکاری هاست.

از سوی دیگر دیروز "واگید الکپرف" رئیس شرکت نفتی "لوک اویل" به خبرنگاران اطلاع داد که نمایندگان این کمپانی نیز به عراق سفر خواهند کرد.