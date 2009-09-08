وزارت علوم خبر دیدار وزیر علوم ایران و رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم در بیانیه ای که تحت عنوان "خبر کذب دیدار وزیر علوم ایران و رژیم صهیونیستی" منتشر کرده آورده است: رژیم صهیونیستی به عنوان نماد تجاوز، اشغالگری و غاصب بودن همواره مورد توجه مسلمانان جهان به ویژه جمهوری اسلامی ایران بوده و حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها و بارها در بنان و بیان خویش همواره بر آن تأکید داشته اند.



بر همین اساس عدم به رسمیت شناختن این رژیم جعلی توسط دولتهای مختلف در نظام جمهوری اسلامی به ویژه دولت اصولگرای نهم مهر تأییدی بر سیاست یکپارچه مردم و مسئولین می باشد. از این رو عدم هرگونه مذاکره آشکار و پنهان با رژیم صهیونیستی از افتخارات مسئولین نظام جمهوری اسلامی است.



با بیان این مطلب جای بسی تعجب و حیرت است که برخی سایتها به ناصواب و از روی بی تدبیری و غفلت و علیرغم تکذیب خبر دیدار وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران با وزیر علوم رژیم صهیونیستی در اجلاس سزامی 2008 از سوی این اداره کل و در واپسین ایام تصدی دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر انقلابی، بسیجی و ارزشی خبر کذب سال گذشته دوباره برروی خروجی برخی سایتها قرار می گیرد.

اداره کل روابط عمومی وزارت علوم در راستای تنویر افکار و اذهان عمومی و در تکذیب مجدد خبر فوق الذکر سایتهای درج کننده خبر دروغین موارد ذیل را ابراز می دارد:

1- ضرورت شرکت در اجلاس سزامی

چنانکه برای همه روشن است یکی از سیاستهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور فعال در مجامع مهم بین المللی است تا بدین وسیله ضمن معرفی توانمندیهای نظام جمهوری اسلامی در سطح بین المللی در حل معضلات جهانی نقش موثر داشته باشد.

پروژه بین المللی سزامی (تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه) یک طرح همکاری بین المللی در خاورمیانه است که هدف آن راه اندازی و بهره برداری از یک دستگاه سینکروترون اهدایی از کشور آلمان به کشورهای خاورمیانه است.



ضمن آنکه با توجه به برنامه ایران برای دارا بودن شتابگر ملی، مشارکت در این پروژه تجربیات بسیار مفیدی برای کشور به وجود می آورد و از طریق پروژه مزبور به بسیاری از منابع و تسهیلات آموزشی- تحقیقاتی بسیار پیشرفته دست می یابد که توانمندی صنعتی بالقوه کشور را به فعل در می­آورد.



این پروژه زیر نظر یونسکو با عضویت جمهوری اسلامی ایران، اردن، ترکیه، پاکستان، قبرس، مصر، بحرین، دولت خودگردان فلسطین، امارات، عراق و رژیم اشغالگر صهیونیستی و اعضای ناظر سزامی شامل آلمان، یونان، ایتالیا، کویت، روسیه، سوئد، انگلیس، آمریکا و لیبی است.

لازم به ذکر است که تلاشهای زیادی از سوی برخی محافل صهیونیستی صورت می گرفت که ایران به عضویت رسمی این پروژه پذیرفته نشود. با وجود این جمهوری اسلامی ایران با تلاش مستمر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1386 با ارائه لایحه دو فوریتی و تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت این پروژه مهم و استراتژیک بین المللی در آمد. مقر این پروژه در کشور اردن است.

با عنایت به دعوت جناب آقای خالد توکان مدیر کل سزامی از جناب آقای دکتر زاهدی جهت شرکت در مراسم افتتاح فاز نرم افزار پروژه سزامی، ایشان با توجه به اهمیت پروژه در راس هیاتی شامل معاون پژوهشی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت متبوع و رئیس اداره خاورمیانه وزارت امورخارجه در این اجلاس شرکت کردند.

به طور قطع، در تمام نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، یونسکو و سایر مجامع علمی بین المللی به حکم اینکه تمام کشورهای جهان از جمله رژیم صهیونیستی نیز عضویت دارند طبیعی است که نمایندگان آنها نیز در این نوع اجلاس­ها و کنفرانس­ها شرکت کنند. بنابر این با توجه به عضویت و شرکت دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در اینگونه مجامع در اینکه جمهوری اسلامی چه اقدامی باید انجام دهد ممکن است دو دیدگاه وجود داشته باشد: یکی اینکه کشور ما در هیچ یک از آن مجامع و اجلاس شرکت نکند و نماینده هم نفرستد و دیدگاه دیگر این است که باید به طور فعال شرکت نموده و به بیان مواضع صلح جویانه و عدالتخواهانه خود بپردازد. به طور قطع دیدگاه اول را هیچ کس نمی پذیرد و با سیاست خارجی کلی نظام و دیدگاه­های مقام معظم رهبری نیز انطباق ندارد چه، اگر چنین بود، باید ما در هیچ یک از مجامع، کنفرانس­ها، و سازمانهای بین المللی عضویت نداشته و در اجلاس های آن شرکت نمی کردیم.

بنا براین، اینکه وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران در یک اجلاس مهم بین المللی شرکت نموده که در آن نماینده رژیم صهیونیستی نیز حضور داشته است نه امری خلاف سیاست خارجی و مصالح نظام است و نه درخور تقبیح و سرزنش در حالی که آن رسانه آن را بر خلاف قواعد و رسوم دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تلقی نموده است.

2- عدم هیچ نوع مذاکره و نشست با نماینده رژیم صهیونیستی

نکته دیگری که از سوی برخی سایت ها به صورت کذب و بر خلاف واقع منتشر شده، این مطلب است که ".... وزیر علوم به دور از چشم دوربینها و اصحاب رسانه و در پشت درهای بسته به مذاکره با (راغب) وزیر علوم وقت رژیم صهیونیستی می پردازد".

اولاً نظر به اینکه مطابق پروتکلهای بین المللی چینش صندلی افراد شرکت کننده و پرچم کشورها براساس حروف الفبای کشور متبوعشان می باشد قبل از سفر از کشور میزبان درخواست شد تا صندلی وزیر جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در کنار هم قرار نگیرند که با رایزنیهای متعدد آنها با این امر موافقت نمودند. پس از ورود به فرودگاه امان مطلع شدیم که پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم رژیم صهیونیستی قرار دارد. موضوع به تشریفات کشور میزبان اطلاع داده شد و شرط حضور هیئت ایرانی جابجایی پرچم ایران اعلام شد. علیرغم مقاومت تشریفات به بهانه وجود پروتکلهای بین المللی، این هیئت اصرار بر جابجایی پرچم نمود که این جابجایی نیز صورت گرفت که برخی رسانه ها از آن به عنوان یک اقدام انقلابی و تحسین برانگیز یاد کردند.

ثانیا در مورد عکس منتشر شده در برخی سایتها که صندلی وزیر علوم را در کنار صندلی وزیر علوم رژیم صهیونیستی نشان می دهد باید توضیح داد که با توجه به تاخیر نیم ساعته در شروع مراسم از مدعوین جهت پذیرایی دعوت شد. طرف ایرانی شرط حضور خود را در اتاق پذیرایی عدم حضور وزیر رژیم اشغالگر قدس اعلام نمود که طرف میزبان آن را پذیرفت. پس از ده دقیقه از حضور وزیر علوم فردی ناشناخته وارد اتاق شد که به علت نبود مبل خالی یک صندلی (همچنانکه در تصویر نیز قابل مشاهده است) را در کنار مبلی که وزیر علوم نشسته بود قراردادند و آن فرد روی آن قرار گرفت. کمتر از دو دقیقه توسط همکاران وزارت امورخارجه معلوم شد که آن فرد وزیر رژیم صهیونیستی است که بلافاصله با یک اقدام انقلابی دیگر ضمن ترک محل پذیرایی اعتراض خود را به مسئولین تشریفات میزبان اعلام نمودیم. متاسفانه عکسهای منتشر در همان فاصله زمانی گرفته شده است.

همانطور که اشاره شد با توجه به تدابیر به عمل آمده و روحیه انقلابی و ضدصهیونیستی جناب آقای دکتر زاهدی نه تنها هر نوع مذاکره دو جانبه از طرف چنین شخصیت انقلابی کاملاً منتفی و فاقد موضوعیت می باشد بلکه نشستن در کنار وزیر رژیم صهیونیستی نیز از طرف ایشان کاملاً مردود و مطرود است. ضمن آنکه در تمامی مذاکرات به عمل آمده در آن اجلاس همکاران وزارت امورخارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند و گزارش خود را به مراجع مختلف این موضوع منعکس کرده اند. درعین حال توضیح این نکته لازم است که تصویر مخدوش منتشر شده در کنار وزیر علوم از مسئولان مرتبط با وزارت امور خارجه است.

بدیهی است اساس همکاری های علمی ـ بین المللی وزارت علوم بر مبنای سیاست کلی نظام مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت است. بر اساس همین سیاست، دولت نهم و دهم رژیم صهیونیستی را یک رژیم غاصب می داند و کاملاً طبیعی است که دولت مردان نیز به این امر متعهد باشد. هرچند که به نظر می رسد انتشار این گونه اخبار در جهت تضعیف دولت انقلابی و اصولگرای نهم و دهم صورت می گیرد و چیزی غیر از آن به ذهن متبادر نمی شود.

وزارت علوم در پایان این بیانیه آورده است: در این ماه مبارک از خداوند متعال مسئلت داریم که به همه ما تقوای سیاسی عنایت فرماید تا بتوانیم حق را از باطل تمییز داده و عادلانه به قضاوت بنشینیم.