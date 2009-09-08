۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

فیاض:

باید کشور مستقل فلسطینی تشکیل دهیم/ توان تغییر سرنوشتمان را داریم

نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با یک هفته نامه غربی گفت: باید یک دولت مستقل را در بیت المقدس تشکیل دهیم و از آنچه که به عنوان سرنوشت ما یاد می شود، اجتناب کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سلام فیاض" روز دوشنبه در گفتگو با هفته نامه آمریکایی نیوزویک گفت: مقامات رژیم صهیونیستی هم اکنون با نارضایتی برای تشکیل کشور فلسطین دست و پنجه نرم می کند.

سلام فیاض تاکید کرد: اگر بخواهیم کشور مستقل فلسطینی تشکیل دهیم، باید تلاشهایمان را در رسیدن به این هدف انجام دهیم.

این در حالی است که هم اکنون رایزنیهای آمریکا برای نشاندن مقامهای تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر اسرائیل بر سر میز مذاکرات سازش که از پایان سال گذشته میلادی متوقف شده، ادامه دارد.

فیاض پیشتر گفته بود که فلسطینیها حتی در صورت بی نتیجه بودن مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی اقدام به ایجاد این کشور خواهند کرد و از هم اکنون خود را برای این کار آماده می کنند.

