تغییر ساختار در نظام پژوهشی شهرداری تهران

"فرهاد دژپسند" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساختار قبلی تنها کمیسیون تحقیق و توسعه شهرداری تهران به عنوان عالی ترین مرجع در فرایند فعالیتهای پژوهشی شهرداری تهران پیش بینی شده بود اما در نظام نامه جدید پژوهشی ابلاغی شورای عالی سیاست گذاری برنامه ریزی پژوهشی نیز پیش بینی شده است.

این مقام مسئول اظهارداشت: در نظام پژوهشی پیشین کمیته های مطالعات راهبردی که در مرکز مطالعات طراحی و سازماندهی شده بودند یک رویکرد و هدف خاصی را دنبال می کردند و طبیعی بود که در فرایند و روند تکاملی ساختار پژوهشی سازمان جدیدی پیدا کنند و روابط بین نهادهای تصمیم ساز، تصمیم گیر و مجری در حوزه پژوهش از یک متولی برخوردار باشد تا تحقق اهداف را میسر کند.

سرپرست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بیان داشت: در زمانی که کمیته های مطالعات راهبردی طراحی شده بودند عمده هدف و کارکرد اصلی این کمیته ها تدوین برنامه های راهبردی متناسب با موضوعات مربوط به آن بود و در راستای تحقق و اجرایی کردن برخی از محصولات کمیته ها، تعدادی از یافته های پژوهشی مطالعاتی که در مرکز مطالعات و شهرداری به وجود آمد ساختار تولیت در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا نیز باید تغییر پیدا می کرد.

دژپسند تغییر در معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهر تهران را نقطه شروع تغییر ساختار در نظام پژوهشی شهرداری عنوان کرد و اظهار داشت: گسترش فعالیت، تعیین نهادهای سیاستگذار و تلفیق سیاستگذاری در معاونت هماهنگی و برنامه ریزی باعث تشکیل معاونت جدیدی شد و به عبارتی در حوزه ستاد و سیاست گذاری هم تحقیقات دارای متولی شد.

سرپرست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ادامه به تشریح نظام پژوهشی شهرداری تهران پرداخت و گفت: در ساختار جدید سه ضلع مربوط به پژوهش به گونه ای با هم هماهنگ می شوند که مخروطی تکاملی برای تحقق فرایندی تعاملی محقق شود که در همین راستا رابطه ای که مد نظر قرار گرفته برقراری رابطه وسیع میان بهره برداران، سیاستگذاران و مجریان پژوهش بود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متناسب با تغییر در نظام پژوهشی شهرداری تهران پیشنهاداتی ارائه شد و با استفاده از قابلیتهای شورای شهر که در بودجه سال 88 شهرداری (تبصره 20) لحاظ شده بود این فرصت فراهم شد تا از این قابلیتها استفاده شود و برنامه ها عملیاتی شوند.