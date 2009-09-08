به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، هاربر یک نسخه خیلی قدیمی از کتابهای هنری جلد مرمری را دریافت کرده ‌است که به گفته یکی از فروشندگان کتابهای عتیقه در مونترال ارزش آن به بیش از 460 هزار دلار می‌رسد.



این خبر حاکی است کتابی که نخست وزیر ایتالیا به همتایانش اهدا کرده برحسب قدمت دارای شماره سریال بوده و از آنجا که نام کشور کانادا با حرف C آغاز می‌شود اولین کتاب به هارپر رسیده ‌است.



کارشناسان معتقدند ارزش نسخه‌ای که به دست نخست وزیر کانادا رسیده ‌است حداقل دو برابر کتابهایی است که سایر رهبران G8 در اجلاس اخیر ایتالیا دریافت کرده‌اند.



طبق قانون کانادا سیاستمداران فدرال تنها اجازه دارند هدایایی به ارزش کمتر از 1000 دلار را بپذیرند. از این رو هارپر نمی تواند این هدیه ارزشمند را نزد خود نگه دارد و پیش بینی می‌شود این کتاب جزو اموال دولتی محسوب شود و یا در نمایشگاههای عمومی به نمایش درآید.

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