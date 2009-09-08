4700 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای مصوبات دولت در بوشهر به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، موسی سوری پیش از ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: از مجموع 9 هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز مصوبات هیات وزیران در دور دوم سفر به استان بوشهر، تاکنون بیش از پنج هزار میلیارد ریال توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از منابع داخلی شرکت نفت، تأمین اعتبار شده است.

وی اضافه کرد: از این میزان 250 میلیارد ریال در 18 ماه گذشته و چهار هزار و 790 میلیارد ریال آن با پیگیریهای مستمر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در دو ماه اخیر و در نهایت در هفته گذشته به تصویب رسیده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: این اعتبارات بر اساس اولویت بندی انجام شده توسط معاونت های استانداری بوشهر و فرمانداران شهرستان های این استان برای مطالعه و اجرای 14 پروژه از جمله مطالعه احداث راه آهن بندر امام - بندر بوشهر، احداث بزرگراه دیر- بوشهر، تکمیل تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری عسلویه، پروژه آبخیزداری جم، مطالعه و احداث بندر جامع پارس شمالی، احداث یک واحد اورژانس هوایی در محدوده پارس شمالی و جنوبی با مشارکت هلال احمر و انجام مطالعات زیر ساخت های دهکده نفت هزینه می شود.

سوری با قدردانی از تلاش های معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای تصویب این اعتبار تاکید کرد: با وصول این اعتبارات اجرای پروژه های عمرانی استان بوشهر سرعت بیشتری یافته و گامی اساسی در جهت اجرای مصوبات دولت به منظور عمران و آبادانی این استان برداشته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، میزان تعهد ریالی وزارت نفت برای اجرای مصوبات دور دوم سفر هیأت دولت به استان بوشهر را 9 هزار میلیارد ریال در 29 بند برشمرد.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس متولی اجرای پروژه های مربوط به وزارت نفت در مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت به استان بوشهر است.