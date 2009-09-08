قطبی مرحله آزمون و خطا را سپری می کند/ نباید با بحرین بازی می کردیم

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود : دیدارهای تدارکاتی فرصتی است تا بازیکنان جدید در پست های مختلف آزمایش شوند و شرایط آنها برای حضور ثابت در ترکیب تیم ملی مورد ارزیابی قرار گیرد که طبیعی است این مرحله آزمون و خطا با نوساناتی در نتیجه گیری تیم ملی همراه باشد.

حاجیلو اضافه کرد : قطبی برای شناخت بیشتر از بازیکنان تیم ملی چاره ای جز سپری کردن این مرحله ندارد. او هنوز به ترکیب ایده آل و مورد نظرش دست نیافته و در همین بازیهای تدارکاتی بدنبال شناسایی بازیکنانی است که بتوانند شانس موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیا را افزایش دهند.

سرپرست تیم ملی با بیان اینکه هنوز بازیکنان جوان دیگری در لیگ وجود دارند که باید مورد آزمایش کادر فنی قرار بگیرند و نباید از میدان دادن به آنها و عواقب آن نگران شد ، اظهار داشت : باید به تیم ملی و قطبی فرصت داد تا نیروهای دلخواهش را مطابق افکار و برنامه هایی که دارد انتخاب کند . او پایه تیم ملی را بر روی لیگ و داشته های باشگاهها قرار داده و تاکنون هم در بکارگیری از نیروهای جوان و جویای نام شجاعانه عمل کرده است.

وی در ارزیابی عملکرد تیم ملی در دو دیدار تدارکاتی اخیر مقابل بحرین و ازبکستان تصریح کرد : تیم ملی به دلیل اینکه ابزارهای لازم برای رویارویی با تیم آماده بحرین را نداشت ، نباید در این دیدار تدارکاتی شرکت می کرد . بهرحال مردم از تیم ملی همواره انتظار پیروزی دارند و شکست آنهم مقابل یک تیم عربی برایشان پذیرفتنی نیست .

حاجیلو یادآور شد : بحرین در این دیدار تمام امکانات خود را بسیج کرده بود تا با پیروزی پرگل مقابل تیم ملی با روحیه ای بالا به مصاف عربستان برود و در این راه حتی برنامه ریزی کاملی برای استفاده از داور بوسنیایی داشت.

وی ادامه داد : اما دیدار با ازبکستان برای تیم ملی بسیار سودمند بود بویژه آنکه بازیکنان لژیونر تیم ملی هم در اختیار کادر فنی قرار داشتند و حریف تیمی در کلاس اروپا بود که در مسابقات مقدماتی جام جهانی موفق شده بود تیم های ژاپن و قطر را شکست دهد.

سرپرست تیم ملی با تمجید از بازی خوب تیم ملی مقابل ازبکستان گفت : بازیکنان تیم ملی در این دیدار هماهنگ تر از بازی با بحرین نشان دادند و ثابت کردند شکست مقابل بحرین تنها یک اتفاق بود.

حاجیلو با انتقاد از مربیانی که نسبت به قطبی انتقاد می کنند و او را یک مربی بی برنامه و بدون استراتژی معرفی می کنند ، اظهار داشت: قطبی مربی است که 29 سال به تدریس فوتبال مشغول بوده و با زیر و بم فوتبال حرفه ای آشناست. ما نباید با این گونه اظهارنظرها نسبت به او بی انصافی کنیم. خوشبختانه این روزها مربیانی که پیش از این مسئولیت سرمربیگیری تیم ملی را داشتند شرایط را بهتر درک می کنند و کمتر نسبت به قطبی انتقاد غیر منصفانه دارند اما عده ای که خودشان کارنامه روشنی ندارند مدام با بیان اینکه قطبی طرح و برنامه ای برای تیم ملی ندارد عملکرد او را مورد انتقاد قرار می دهد که این رویه باعث تضعیف تیم ملی می شود.

وی ادامه داد: این طبیعی است که تیم ملی در روند جدید آماده سازی خود با انتقادهایی روبروست اما باید این انتقادها سازنده باشد تا بتوانیم به پیشرفت تیم ملی کمک کنیم.

سرپرست تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا در نشستی با مربیان تیم های لیگ برتر برنامه های تیم ملی را به گونه ای هماهنگ کنیم که نه به باشگاهها لطمه وارد شود و نه تیم ملی از وجاهت و اعتبار خود لطمه ببیند. این امر نیاز به تعامل و همکاری دوجانبه مربیان لیگ و تیم ملی دارد که امیدواریم در سایه هم اندیشی، همفکری و تعامل چنین فضایی در فوتبال کشور ایجاد شود.