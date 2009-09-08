به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان بسیاری در دانشگاههای کشور در مقاطع مختلف تحصیلی وارد دوره هایی می شوند که ملزم به پرداخت شهریه به دانشگاه هستند. شهریه دانشگاهها و دوره های مختلف تحصیلی هر ساله از اهمیت ویژه ای برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و دانشجویانی که وارد مقاطع جدید تحصیلی می شوند برخوردار است.

نرخ شهریه برای دوره های شبانه دانشگاههای دولتی

شهریه متغیر دوره های شبانه دانشگاههای دولتی سراسر کشور بر اساس اعلام سازمان سنجش در دفترچه های راهنمای انتخاب رشته کنکور 88 در هر سال به میزان 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می یابد و شهریه ثابت برای ورودی های سال 88 تا پایان تحصیل آنها ثابت بوده و تغییری نخواهد کرد.

پذیرفته شدگان در این دوره ها ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوط خواهند بود.

نرخ شهریه برای دوره های نیمه حضوری

شهریه دوره های نیمه حضوری برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم نیز برای ورودی های سال 88 به میزان 60 درصد شهریه دوره های نوبت دوم و شبانه دانشگاهها است.

افزایش شهریه برای موسسات غیرانتفاعی

رضا عامری - قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم چندی پیش در این باره به مهر گفت: مصوبه ای برای افزایش شهریه در سال تحصیلی آینده به تصویب نرسیده است و تنها موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی می توانند از دانشجویان ورودی جدید با 10 درصد افزایش شهریه دریافت کنند.

افزایش شهریه دانشگاه پیام نور

سید محمد حسینی - سرپرست دانشگاه پیام نور نیز درباره شهریه دانشگاه پیام نور به مهر گفت: دانشگاه پیام نور کمترین شهریه را اخذ و کمترین کمک را از دولت دریافت می کند از این رو در سال جاری شهریه دانشگاه پیام نور در دوره های فراگیر و سایر دوره ها برای ورودیهای جدید 10 درصد افزایش می یابد که با این افزایش نیز شهریه های دانشگاه پیام نور کمترین شهریه در میان سایر دانشگاهها خواهد بود.

شهریه های دوره های غیرانتفاعی مجازی

به گزارش مهر، شهریه دوره های مجازی نیز امسال برابر با آنچه در دفترچه های راهنمای انتخاب رشته آمده از دانشجویان اخذ می شود و شهریه ثابت برای رشته های علوم انسانی در هر ترم معادل یک میلیون ریال و برای رشته های فنی برابر با یک میلیون و 400 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

شهریه دانشگاه آزاد اسلامی



شهریه دانشگاه آزاد اسلامی منوط به تصویب در هیئت امنا و تایید نهایی وزیر علوم است که تا کنون چنین امری اتفاق نیفتاده است بنابراین شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد به صورت علی الحساب از دانشجویان دریافت خواهد شد.

بالغ بر 80 درصد دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور را دانشجویان شهریه ای در بر می گیرند و افزایش ظرفیتی که هر ساله در زمان کنکور عنوان می شود، بیشتر شامل دوره های شهریه ای است. از این رو ضرورت دارد مسئولین نسبت به افزایش سقف اعتبارات مربوط به وامهای شهریه نیز تلاش کنند. این در حالی است که بر اساس گفته رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، وام شهریه برای سال تحصیلی جدید تقریبا 11 درصد دانشجویان را پوشش می دهد. البته افزایش ارتقای مبلغ وام شهریه برای سال تحصیلی آینده پیشنهاد شده بود که تا کنون محقق نشده است.

اعتباری که دولت برای وام شهریه در بودجه سال 1388 در نظر گرفته برابر با 240 میلیارد تومان است.