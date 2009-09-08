اظهار نظر مجیدی، برهانی، شکوری، منتظری و اکبرپور پس از پیروزی بر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی کاپیتان تیم فوتبال استقلال در پایان این دیدار گفت: احساس می کنم تماشاگران از این بازی لذت برده باشند. ما در طول 90 دقیقه حملات بسیار زیاد و موقعیتهای فراوانی را با بدشانسی از دست دادیم اما بچه ها توانستند با تعصب و غیرت و حمایت طرفداران این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارند و سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کنند.

سیاوش اکبرپور مهاجم تیم فوتبال استقلال نیز گفت: هر دو تیم برای کسب سه امتیاز به میدان آمده بودند و فکر می کنم که تجربه بازیکنان استقلال باعث شد که پیروز این میدان باشیم. سایپا نیز اگر چه بازیکنان جوانی داشت اما بسیار پرانگیزه ظاهر شدند و آمده بودند تا امتیاز کامل این دیدار را کسب کنند.

هادی شکوری مدافع گلزن استقلال در خصوص بازی با سایپای کرج گفت: به اعتقاد من یکی از بهترین بازیهای لیگ بود خصوصا نیمه دوم که هر دو تیم برای به دست آوردن سه امتیاز یک لحظه آرام و قرار نداشتند.

وی ادامه داد: گلی که من زدم حاصل کار و تلاش تمامی بازیکنان بود و به خلاف آنچه گفته می شود که این گل خطا بوده است من اعتقاد دارم که هیچ خطایی بر روی دروازه بان حریف انجام نداده و صد در صد این گل سالم بوده است.

آرش برهانی مهاجم تیم فوتبال استقلال نیز گفت: خدا را شکر می کنم که توانستیم سه امتیاز این دیدار را کسب کرده و دل هوداران را که بعد از افطار خود را به ورزشگاه رسانده بودند شاد کنیم. امیدوارم این پیروزی خستگی طول روز را از تن آنها بیرون کرده باشد.

پژمان منتظری مدافع تیم استقلال نیز گفت: بازی بسیار سختی بود اما فوق العاده زیبا و دلچسب شد. بازیکنان ما با تمام توان در این دیدار برای کسب 3 امتیاز آمده بودند و به این مهم هم نائل شدند. به جرات می توانم بگویم که اکثر دقایق این بازی از آن استقلال بود و ما موقعیتهای بسیار زیادی را بر روی دروازه سایپا خلق کردیم که متاسفانه با بدشانسی فراوان آنها را از دست دادیم.