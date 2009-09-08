سیستم چرخشی نداریم / باید به راحتی سایپا را شکست می دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی دوشنبه شب و پس از پیروزی 2 بر 1 تیمش برابر سایپا در جمع خبرنگاران گفت: هر دو تیم بازی بسیارخوبی ارائه کردند، ما تمام بازیهای قبل سایپا را دیده بودیم و لحظه به لحظه آن را آنالیز کرده بودیم. سایپا بسیار پرانگیزه و دونده ظاهر شد و همین موضوع خیلی از برنامه های ما را که برای این 90 دقیقه آماده کرده بودیم بر هم زد.

وی ادامه داد: من معتقدم که ما موقعیتهای زیادی را از دست دادیم و می توانستیم خیلی زودتر به گل دست پیدا کنیم اما متاسفانه با بدشانسی و بعضا بی دقتی خط حمله ما این موقعیتها از دست رفت. سایپا هم با تاکتیکی که اتخاذ کرده بود توانسته بود تا حدودی خط حمله ما را دچار مشکل کند.

وی ادامه داد که ما می توانستیم راحت این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم اما متاسفانه برای خودمان مشکل درست کردیم. خط حمله ما خوب بازی کرد اما شاید مشکلات روحی مهاجمان ما باعث شد نتوانند از موقعیتهای خود به خوبی استفاده کنند.

سرمربی استقلال پیرامون سئوالی مبنی بر اینکه آیا فورواردهای استقلال با سیستم چرخشی در هر بازی حضور پیدا می کنند گفت: در تیم ما و در خط حمله ما اصلا چنین سیستمی وجود ندارد. ما مبنا را بر آمادگی بازیکنان در طول تمرینات هفته گذاشته ایم. ما در طول هفته هر فورواردی را که آماده تر ببینیم در بازی قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما در این بازی چند مشکل داشتیم ابتدا غیبت بازیکنانی بود که با تیم ملی به بحرین و ازبکستان رفته بودند و این مسئله باعث می شد تا این بازیکنان آن توانایی لازم را نداشته باشند. ما باز هم مجبور شدیم طی مدت 10 روز بدون ملی پوشانمان تمرین کنیم و وقتی هم که آنها بر می گردند بسیار خسته هستند. مثلا خسرو حیدری در طول این 10 روز با ما تمرین نکرد. وی پس از بازی با ملوان همراه با تیم ملی در مقابل تیم بحرین و ازبکستان بازی کرد و اعتقاد دارم که خستگی زیادی در بدن خسرو بود. بنابراین آن کارایی لازم را که باید می داشت نتوانست در این بازی ارائه دهد.

سرمربی استقلال ادامه داد: مشکل دیگر ما مصدومیت بازیکنانمان بود. متاسفانه امیدرضا روانخواه و امیرحسین صادقی در تمرینات آخر ما مصدوم بودند و ما نتوانستیم به خوبی در تمرینات از آنها استفاده کنیم اما خوشبختانه بازیکنان ما فعل خواستن را صرف کرده و آنچه را که در توان داشتند برای این بازی گذاشته و توانستیم پیروز این دیدار باشیم.

مرفاوی در خصوص خط دفاعی خود نیزچنین گفت: در خط دفاعی ما در دفاع تیمی مشکل پیدا کردیم و همین باعث شد که گلی را از سایپا دریافت کنیم اما بازیکنان خط دفاعی من هر کدام به شخصه یک نعمت بزرگ برای هر تیمی هستند.