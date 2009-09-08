حجت الاسلام علی دارابی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته استاندارد سازی آموزشی در ستاد مرکزی دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: این کمیته بیشتر قالبهای آموزشی را سامان می دهد.

وی افزود: برای ارتقای کارگاه های آموزشی و یا برنامه های آموزشی و توسعه آنها به تدابیر و تمهیداتی نیاز داریم که طی آن سرفصلهای پیشنهادی استانها هم مورد توجه قرار گیرد. تا براساس این سرفصلهای پیشنهادی در تدوین محتوای آموزشی جامعیت لازم را لحاظ کرده و از این امر غافل نشویم.

علی دارابی در رابطه با تدوین شیوه نامه اجرایی آموزشی تخصصی گفت: این شیوه نامه متناسب با سیاستهایی که از سوی ریاست سازمان تبلیغات ابلاغ می شود به منظور اجرایی شدن در استانهای کشور تدوین شده و در حقیقت نوعی نقشه راه آموزش است.

وی افزود: ما اعتقاد داریم در آموزش بحث استاندارد سازی آموزشها که ناظر به اهداف کمی و کیفی برنامه های اجرایی باشد حائز اهمیت است و از این رو این شیوه نامه تدوین شده است.

حجت الاسلام دارابی گفت: سیاستهایی که در راستای اجرایی شدن دوره های آموزشی و کارگاه های آموزش ویژه گروه های هدف که شامل روحانیون مستقر، روحانیون طرح هجرت، ائمه جماعات، مبلغین و مبلغات، رؤسای تشکلهای دینی و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت، استاتید و معلمان حوزه دین می شود از جمله مطالب این شیوه نامه است.

وی یادآور شد: در این شیوه نامه به سرفصلهای آموزشی اشاره کردیم و ضرورت پرداختن به این سرفصلها را براساس گروه های هدف بررسی کرده و قرار است این آموزشها را براساس موضوع آموزشی مدنظر و همچنین متناسب با اساتید مجرب هر حوزه برگزار کنیم.

علی دارابی گفت: برای مثال اگر آموزشی در رابطه با انحرافات عقیدتی یا آشنایی با عرفانهای انحرافی و مسلکهای نوظهور برگزار می کنیم طبیعی است که باید استاد محرز در این حوزه ها را هم داشه باشیم. بنابراین شرایط اصلی یا صلاحیتهای عمومی و تخصصی اساتید که در استانها باید به آن توجه داشته باشند موردتأکید قرار می دهیم تا تمام این موارد را دنبال کنند.

وی با بیان این مطلب اضافه کرد: برای برگزاری این دوره های آموزشی به طور حتم باید نیازسنجی صورت گیرد. ما اعتقاد داریم تمام حیطه های آموزشی و پژوهشی که توسط ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی ارائه می شود باید در راستای نیاز سنجی انجام گرفته باشد تا بتوانیم نارسایی هایی که وجود دارد را با چاره های آموزشی دنبال کنیم.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به تعبیری به نظر می رسد ما در راستای عملیاتی شدن عدالت آموزشی در حوزه های گروه های هدف نیازمندیم دستورالعملی که در این شیوه نامه اجرایی ابلاغ شده را مورد توجه قرار دهیم.