۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی آغاز به کار کرد

مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی آغاز به کار کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی از آغاز به کار مرکز آموزش علمی کاربردی در سه رشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین عباس زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی طی تفاهمنامه پذیرش دانشجو با دانشگاه جامع علمی - کاربردی در جهت ارتقا سطح علمی کارکنان نهادها، سازمانها و موسسات مرتبط و متقاضیان آزاد در سه رشته خدمات جهانگردی، روابط عمومی و مدیریت کسب و کار به صورت پودمانی دانشجو می گیرد.

رئیس مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: این مرکز از مهرماه سال جاری دوره های خود را آغاز خواهد کرد و از ترم بهمن نیز دانشجوی ترمی خواهد پذیرفت.

عباس زاده عنوان کرد: پذیرش دانشجو در این مرکز از میان پرسنل دولت و نیز متقاضیان آزاد خواهد بود.

وی در پایان در خصوص نحوه ثبت نام در این مرکز افزود: ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی علمی - کاربردی دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای سال تحصیلی 89-88 از نیمه اول شهریور ماه آغاز و متقاضیان می توانند دفترچه راهنما را از دفاتر پستی سراسر کشور اخذ و با مراجعه به سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام اینترنتی کنند. 

