مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین عباس زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی طی تفاهمنامه پذیرش دانشجو با دانشگاه جامع علمی - کاربردی در جهت ارتقا سطح علمی کارکنان نهادها، سازمانها و موسسات مرتبط و متقاضیان آزاد در سه رشته خدمات جهانگردی، روابط عمومی و مدیریت کسب و کار به صورت پودمانی دانشجو می گیرد.

رئیس مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: این مرکز از مهرماه سال جاری دوره های خود را آغاز خواهد کرد و از ترم بهمن نیز دانشجوی ترمی خواهد پذیرفت.

عباس زاده عنوان کرد: پذیرش دانشجو در این مرکز از میان پرسنل دولت و نیز متقاضیان آزاد خواهد بود.

وی در پایان در خصوص نحوه ثبت نام در این مرکز افزود: ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی علمی - کاربردی دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای سال تحصیلی 89-88 از نیمه اول شهریور ماه آغاز و متقاضیان می توانند دفترچه راهنما را از دفاتر پستی سراسر کشور اخذ و با مراجعه به سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام اینترنتی کنند.

