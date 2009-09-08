فیلم تلویزیونی "مهمان حبیب خداست" آماده پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم تلویزیونی به کارگردانی حسین قاسمی جامی به پایان رسیده و به زودی به سیمافیلم تحویل داده میشود تا در نوبت پخش قرار بگیرد. تدوین را قاسمی جامی انجام داده و موسیقی را محمد کلهر ساخته است. صداگذاری این فیلم را محمد قومی بر عهده داشته است.
فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای را سعید نعمتالله نوشته است که داستان آن درباره حضرت امام خمینی (ره) است. در کنار عبدالرضا اکبری، آتش تقیپور، محرم زینالزاده ، مرتضی ضرابی ، ساقی زینتی و مهوش وقاری در این فیلم بازی میکنند.
عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان اسکندری، صدابردار" م. قومی، طراح صحنه و لباس: اسماعیل مقصودی، چهرهپردازی: مرتضی ضرابی، دستیار کارگردان و برنامهریز: عسل مهاجر، محصول سیمافیلم.
