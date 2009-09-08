۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

محمدی :

امکان ردیابی کالا در گمرکات با اجرای ایران کد فراهم می شود

رئیس کل گمرک ایران گفت: اجرای ایران کد می تواند مزایای زیادی برای گمرکات کشور به دنبال داشته باشد که از جمله آن می توان به امکان ردیابی کالا و شکل گیری بازار شفاف ، روان و کارآمد اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران کد، اردشیر محمدی با اشاره به اینکه ایران کد برای هر کالایی شماره منحصر به فرد تعریف می کند، افزود: در گمرکات کالاها براساس سیستم هماهنگ شدن بین المللی کالا کدگذاری می شوند. این سیستم شماره 8 رقمی است که کالاها براساس آن طبقه بندی می شوند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در ایران کد، برای هر ردیف کالایی کد16 رقمی وجود دارد که برهمین اساس، برای هر ردیف کالا باید یک ردیف تعرفه نیز نیز اختصاص یابد.ل ذا سیستم ایران کد با کدینگ فعلی گمرکات به لحاظ نرم افزاری باید متناظرشود.

به گفته وی، باید نحوه تطبیق ایران کد با سیستم طبقه بندی بین المللی در گمرکات مشخص شود، ضمن اینکه جایگاه ایران کد از مرحله ثبت سفارش کالا تا مرحله پایانی آن که تحویل کالا است، باید مشخص گردد.

رئیس کل گمرک ایران اجرای ایران کد در گمرکات کشور را فرایندی زمان بر خواند و گفت: برهمین اساس، چگونگی اجرای ایران کد در گمرکات نیازمند کار کارشناسی گسترده وهماهنگی های سیستمی است تا در زمان اجرا با موفقیت همراه شود.

رئیس کل گمرک ایران  همچنین از برگزاری جلساتی متناوبی میان وزارت اقتصادو وزارت بازرگانی درباره چگونگی اجرای ایران کد در گمرکات کشور خبر داد وخاطر نشان کرد: پیوستن به ایران کد را ضروری و به نفع گمرکات می دانیم و فرآیند پیوستن را آغازکرده ایم.

رئیس کل گمرک ایران رابطه ایران کد با تجارت خارجی را از دیگر مواردی عنوان کرد که باید اطلاع رسانی مناسبی درباره آن صورت گیرد.

