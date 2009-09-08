به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامیر هاشمی مدیر اجرایی جشنواره فیلم رشد با اعلام این خبر گفت: در این جشنواره با وجود برخی مشکلات در بخش بین‌الملل، تعداد فیلم‌های خارجی رسیده به دبیرخانه از 227 فیلم سال گذشته به 350 فیلم در سی و نهمین جشنواره فیلم رشد افزایش یافته است.

وی از میان کشورهای متقاضی حضور در جشنواره به فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آلمان، ژاپن، هند، سوئد، کانادا و نروژ اشاره کرد و افزود: تمام فیلم‌های رسیده به دبیرخانه جشنواره در کمیته انتخاب برای شرکت در بخش‌های مسابقه و جنبی بررسی و انتخاب شده‌اند که از روز هشتم آبان همزمان با ولادت امام رضا (ع) در سینماهای تهران به رقابت خواهند پرداخت.