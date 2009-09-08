واگذاریها به بیمه ها رسید/ احتمال واگذاری اولین شرکت بیمه درهفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، پس از واگذاری سهام سه بانک بزرگ مشمول اصل 44 هم اکنون نوبت به عرضه سهام سه شرکت بزرگ و دولتی بیمه کشور( دانا، البرز و آسیا) رسیده است.

واگذاری سهام سه شرکت بیمه مذکور در برنامه واگذاری های 6 ماه ابتدای سال جاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد، بر این اساس این سازمان در حال حاضر به شدت مشغول انجام آخرین اقدامات لازم برای عرضه سهام آنها در بورس است.

شرکتهای بیمه مشمول واگذاری سهام برای عرضه سهام در بورس لازم است که امیدنامه خود را تهیه کرده و آن را برای تائید به شرکت بورس و اوراق بهادار ارسال نمایند. همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی 87 شرکتهای بیمه و همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده آنها نیز باید به بورس ارسال شود.

این در حالی است که این شرکتها هنوز به سهامی عام تبدل نشده اند و به اعتقاد برخی از مسئولان بورس فرآیند پذیرش شرکتهای بیمه به زمان بیشتری نیاز دارد. علاوه بر این بررسی، درخواست آنها در بورس توسط هیئت پذیرش به زمان بیشتری نیاز دارد، زیرا دارایی های این شرکتها با پیچیدگی های زیادی مواجه است.

جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با مهر خصوص آخرین وضعیت واگذاری سهام سه شرکت ( بیمه آسیا، البرز و دانا) مشمول اصل 44 گفت: شدیدا واگذاری سهام این شرکتها را پیگیری می کنیم و محدودیتی برای واگذاری سهام آنها وجود ندارد.

وی از تکمیل و آماده شدن امیدنامه شرکت بیمه البرز خبرداد و تصریح کرد: در اوایل هفته آتی امیدنامه این شرکت در هیئت پذیرش بورس مطرح می شود و امید است تا چند روز پس از آن نیز سهام این شرکت به عنوان اولین شرکت بیمه قابل واگذاری در بورس عرضه شود.

وی افزود: دو شرکت دیگر بیمه آسیا و دانا نیز همانند بیمه البرز در حال تکمیل اقدامات لازم برای عرضه سهام هستند و فقط در انتظار اجازه عرضه سهام توسط بازار سهام هستند.

فرشباف برعرضه و واگذاری سهام شرکتهای بیمه به قیمت مناسب و در شان شرکتهای بیمه تاکید و تصریح کرد: همچنین سهام این شرکتها باید در زمان مناسبی واگذار شود.

همچنین سید مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر گفت: واگذاری سهام سه شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا در برنامه 6 ماه ابتدای سال جاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که سهام این سه شرکت مشمول اصل 44 تا پایان شهریور ماه سال جاری در بورس عرضه شود.

حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار نیز در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: عمده ترین شرکتهای اصل 44 که هم اکنون بورس بر روی آنها متمرکز شده ورود و عرضه سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا در بورس است.

وی افزود: گرچه این سه شرکت صورتهای مالی سال 87 و بودجه مالی 88 خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده اند و این سازمان نیز نظر خود را اعلام کرده است، اما هنوز این شرکتها صورتهای مالی سال 87 و بودجه مالی سال 88 خود را به شرکت بورس و اوراق بهادار ارائه نکرده اند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه شرکت بورس صورتهای مالی حسابرسی شده سال 87 و بودجه حسابرسی شده سال 87 و 88 را باید به شرکت بورس ارائه دهند، تصریح کرد: این شرکتها همچنین باید امیدنامه خود را به روز کرده و به شرکت بورس ارائه کنند.

قالیباف اصل همچنین با بیان اینکه این شرکتها باید گزارش و پیش بینی وضعیت 3 سال آینده خود را به بورس ارائه کنند، اظهار داشت: همچنین باید به سهامی عام تبدیل شوند و به ثبت برسند.

به گفته وی شرکتهای بیمه مشمول واگذاری سهام باید تائیدیه نهاد ناظر خود یعنی بیمه مرکزی را مبنی بر انجام فعالیت بر اساس نرمها و استانداردهای صنعت بیمه به شرکت بورس ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: این در حالی است که تائیدیه سازمان حسابرسی در خصوص کفایت کنترلهای داخلی شرکتهای بیمه نیز باید ارائه شود و تمام موارد مذکور برای پذیرش و عرضه سهام شرکتهای بیمه در بورس الزامی است.

همچنین غلامرضا خلیل ارجمندی عضو هیئت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه پرونده سه شرکت بیمه مشمول واگذاری سهام هم اکنون در جریان است، گفت: این شرکتها هم اکنون مرحله تکمیل مدارک را می گذرانند و برخی از اقدامات و کارهای مربوطه از جمله ثبت اساسنامه و ورود آنها به بورس باقی مانده است.

به گفته وی، اگر این شرکتها کارهای مذکور را به اتمام رسانند، می توان موضوع واگذاری آنها را در کمیته پذیرش مطرح کرد.

وی با تاکید بر اینکه با اتمام کارهای مربوطه به نظر نمی رسد که شرکت بورس ایراد خاصی به سهام و عرضه این شرکتها داشته باشد، اظهارداشت: شرکت بورس هر شرکتی را که آماده عرضه در بورس باشد، عرضه می کند.

عضو هیئت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: شرکت بورس معتقد است که از طریق واگذاری سهام بیمه ها و هر شرکتی که آماده عرضه است، علاوه بر اینکه موجب بزرگتر شدن بازار می شود، جذابیت در بورس را نیز ایجاد می کند و شرکت بورس قطعا نگاه مشکل داری به این نوع واگذاری ها ندارد.