شورای امنیت شهرک سازی اسرائیل را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، عبدالرحمان العطیه خاطرنشان کرد: اقدام اسرائیل مبنی بر توسعه شهرک های جدید در اراضی اشغالی فلسطین بیانگر تحمیل واقعیت های جدید و تثبیت روش سیطره و زورگویی است.

وی ضمن محکوم کردن این امر از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت خواست که برای ممانعت از توسعه شهرک ها، جلوگیری از یهودی سازی قدس و رفع محاصره نوارغزه اقدام فوری انجام دهند.

خاطرنشان می شود که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی روز گذشته در بی توجهی به خواسته جامعه جهانی مبنی بر توقف شهرک سازی در کرانه باختری و قدس شرقی مجوز احداث 450 واحد مسکونی جدید در شهرک های جدید این منطقه را صادر کرد.