مجلس جایگاه تحکیم اراده ملت است/ از قضاوت عجولانه بپرهیزیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در مراسم افطاری با نمایندگان مجلس و خانواده هایشان، با تبریک میلاد مسعود امام حسن (ع) و فرارسیدن لیالی قدر با بیان اینکه در روایات متعدد آمده است که هر کس خود را بشناسد می‌تواند، خدا، امام و پیشوا و دین خود را بشناسد، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان این فرصت را برای انسان فراهم می‌کند تا کمی از اشتغالات روزمره رهایی یابد و بتواند بیشتر به خود بپردازند و نسبت به خود معرفت کسب کند.

وی با استناد روایتی که می‌فرماید "تمام کتب آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده‌اند"، تاکید کرد: این روایت گویای این مطلب است که در این ماه پر عظمت آمادگی انسان‌ها برای دریافت پیام الهی بیشتر است.

لاریجانی افزود: ماه مبارک رمضان، فرصت عجیبی است که انسان می‌تواند در طی آن از فرش به عرش اعلی ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه در روایات آمده است که هر کس در این ماه برای کسب معرفت تلاش نکند از رحمت الهی مغفول می‌ماند و خداوند او را از خود می‌راند، تصریح کرد: این معرفت باید نسبت به خود و زمانه‌ای باشد که در آن به سر می‌بریم.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور از جهات مختلف با پیچیدگی‌هایی مواجه شده است که همه حقایق به صورت آراسته رخ نمی‌نمایند و حق و باطل بایکدیگر مخلوط شده‌اند.

رئیس مجلس با بیان اینکه شرایط به گونه‌ای شده است که افراد همه حقیقت را در سخنان خود بیان نمی‌کنند، افزود: البته دین مبین اسلام همواره راهکارهایی را برای یافتن راه راست ارائه داده است.

وی به بیان برخی از مواردی که می‌تواند در شرایط کنونی هم به یافتن راه صحیح منجر شود پرداخت و گفت: اولین راه رجوع به سنت‌های اصیل فکری است که در تاریخ تفکر اسلامی این میراث گرانبها از طریق حوزه‌های علمیه، روحانیون و مراجع به ما رسیده است.

رئیس مجلس به اصرار شهید مطهری و حضرت امام (ره) در قبل و بعد از انقلاب در حفظ و صیانت از این راه اشاره کرد و تاکید کرد: اگر به این سنت‌های فکر تمسک جوییم از انحرافات مصون خواهیم ماند.

لاریجانی دومین راه را توجه به بیانات رهبری خواند و افزود: در شرایطی که نسبت به برخی مسائل مردد هستیم باید به دیدگاه‌ها و راهنمایی ‌های مقام معظم رهبری پناه ببریم.

رئیس مجلس نکته سوم را حرکت در طریق کاهش اختلافات دانست و تصریح کرد: در همه حکومت‌ها و جوامع اختلافات فکری، تاکتیکی و یا استراتژیکی وجود دارد و ممکن است حتی ریشه نفسانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه آن چیزی که در شرایط حساس به ما کمکمی کند این است که به سمت کم شدن اختلافات برویم نه اینکه به سمت کشف اختلافات و برجسته‌سازی آنها برویم، گفت: اگر بخواهیم کشور با هزینه کمی از شرایط حساس عبور کند و مردم دچار اختلاف نشوند نباید خود مبدع اختلافات شویم و یا پدیده‌هایی را بوجود بیاوریم که اختلافات جامعه را چند جانبه کند.

لاریجانی ادامه داد: در شرایط حساس همه باید تلاش کنند که به سمت کاهش اختلافات برویم و وحدت ملی را بوجود آورده و اختلافات سلیقه‌ای را کاهش دهیم، بنابراین باید از تنوع گرایی پرهیز کرد.

رئیس مجلس راهکار چهارم را پرهیز از قضاوت های عجولانه نام برد و خاطر نشان کرد: همه ما در معرض اطلاعات هستیم. از خانواده‌های ما که از طریق رسانه و مطبوعات به این اطلاعات دسترسی دارند تا ما که به اطلاعات پنهانی دست می‌یابیم اما باید توجه کنیم که ما نیز به همه اطلاعات دسترسی نداریم وشناخت ما از پدیده ها کامل نیست.

وی ادامه داد: قضاوت عجولانه همیشه دامی برای افزایش میزان تکثر است که در شرایط حساس باید از آن پرهیز کرد.

لاریجانی تصریح کرد: نکته چهارم قانون‌گرایی است. اگر بخواهیم اختلافات در کشور کاهش یابد باید همه به قانون عمل کنیم هرچند که ممکن است قانون نقایصی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: سه رکن سیاست، اقتصاد و فرهنگ در جامعه وجود دارد که همیشه به هم تنیدگی آنها باعث سعادت کشور می شود.

رئیس مجلس ادامه داد: در تاریخ ایران از زمان شروع صفویه دورانی داریم که این سه رکن تقریبا با یک فرمولی به هم مرتبط و تاثیر گذار هستند و بصورت قانونمند نیز حرکت می کنند، به همین دلیل در این دوران شکوفایی بوده و ایستادگی کشور زیاد بود. البته بعد از آن دچار استعمار زدگی شدیم.

وی دوران استعمارزدگی را به ترتیب در بعد سیاسی سپس اقتصادی و بعد از آن فرهنگی دانست و گفت: استعمار زدگی در بعد فرهنگی تحت عنوان باستان‌گرایی، غرب‌گرایی و دین‌زدایی جامعه را دچار چالش کرد. زیرا این بعد بستری برای تسلط های سیاسی و اقتصادی بود که در عهد قاجار زمینه های آن مهیا شد و در دوران پهلوی نیز این تسلط کاملا ایجاد شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه از نظر تاریخی دو موضوع کاملا درخشندگی دارند، خاطرنشان کرد: نخست آنکه تا آنجا که نفوذ علما و روحانیت وجود داشت در مقابل استعمار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایستادگی می شد و وقتی این موضوع تزلزل پیدا می کرد، زمینه های تسلط فراهم می شد.

وی با اشاره به گفته ادوارد براون مبنی بر اینکه مردم بی‌حمایت روحانیت نه می‌توانستند امتیاز انحصار تنباکو را در هم بشکنند و نه شاه را به مشروطیت وادارد، ادامه داد: آنجا که جریان روحانیت از اصالت برخوردار بود و در صحنه حضور داشت غرب زده‌ها نمی ‌توانستند مشروطه را منحرف کنند اما با ضعیف شدن روحانیت کسانی چون تقی زاده‌ها و دیگران شرایط مشروطه را تغییر دادند.

لاریجانی تصریح کرد: در دوران مصدق نیز تا زمانیکه روحانیت در صدر بوده و در مجلس حضور داشتند مشکلی از نظر سلطه بیگانگان نبود اما وقتی مصدق با آیت‌الله کاشانی دچار اختلافات زیادی شد کودتا در تهران رخ داد.



وی ادامه داد: جریان روحانیت هر وقت بطور دقیق در میدان حضور داشت آفات مختلف چه داخلی و چه خارجی نمی‌توانست در جامعه نفوذ کند.

وی به نهاد مجلس نیز اشاره کرد و گفت: مجلس یک سابقه تاریخی صدساله در ایران دارد. در آن دوران هر وقت مجلس پایدار بود از یک سکانداری و تعادل برخوردار بود و شرایط دیکتاتوری فراهم نمی‌شد.

لاریجانی ادامه داد: مجلس جایگاه تحکیم اراده ملت است و عامل تعدیل کننده شرایط و نیز عامل قانون گذاری و نگهبانی از قانون و عامل مخالفت با دیکتاتوری است، یعنی علت اینکه با مجلس در ادوار مختلف مخالفت می‌شد و آن را تحمل نمی کردند به علت اهمیت جایگاه مجلس بود.

وی با بیان اینکه مجلس برای کشور لنگرگاه است و موجب ایجاد آرامش در کشور می‌شود، افزود:هر وقت مجلس قوی حضور داشته باشد کشور آسیب نمی‌بیند هر چند که با مشکلات سیاسی یا اقتصادی روبرو باشیم اما این لنگری است که می تواند فضا را حفظ کند.

رئیس مجلس به بیانات امام راحل مبنی براینکه مجلس در راس امور است اشاره کرد و گفت: مجلس نقش بسیار کلیدی دارد، هیچ شرایطی در تاریخ نداریم که مجلس قوی وجود داشته باشد ولی عامل خارجی بتواند موفق شود و یا شرایط داخلی نابسامان شود.



لاریجانی همچنین به وظایف و مشکلات نمایندگان بویژه نمایندگان شهرستانی اشاره و از زحمات خانواده‌های آنان تشکر و قدردانی کرد.