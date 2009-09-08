فرهنگ و هنر کردستان ؛ یک گام به جلو و دو گام به عقب

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با توجه به وضعیت استان کردستان و ملاحظه برخی تفاوتهای آن با سایر نقاط کشورهمچنین تفاوتهای زبانی، فرهنگ و هنر در این استان مرزی بسیار حایز اهمیت است و این دیار همیشه محلی برای تربیت انسانهای برجسته و صاحب نام در این حوزه بوده است.

در طول سالهای نه چندان دور و با تکیه بر همین توانمندیها زمینه های اجرای برنامه ها و اقداماتی در خور شان در بدنه فرهنگی و هنری کردستان آغاز شد که از آن جمله می توان به برگزاری جشنواره های مختلفی در زمینه هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش و ادبیات اشاره کرد که متاسفانه امروز و بعد از گذشت چهار سال از سابقه دولت نهم تنها نامی از این اتفاقات در اذهان عمومی بر جای مانده است.

آغاز مناسبات فرهنگی با شمال کشور عراق با توجه به مشترکات بسیار زیاد از جمله اقدامات در خور تحسین بخش فرهنگ و هنر کردستان بود که هر چند با وضعیتی نه چندان مطلوب در چهار سال گذشته هم ادامه یافت ولی به نظر می رسد می توان با تکیه بر همین توانمندیها نسبت به صدور پیامهای جهانی انقلاب اسلامی آن هم به کشور همسایه عراق اقدام نمود.

هر چند که بعد از آغاز فعالیت دولت نهم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به مدت هشت ماه به وسیله سرپرست اداره می شد ولی در آبان ماه سال 85 و با حضور هیئت دولت در کردستان، "منصور ایمانی" که البته با اعتراض شدید نمایندگان مردم استان نیز همراه بود به عنوان سکاندار فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان انتخاب شد.

در حالی که صفار هرندی در مراسم معارفه دوست دیرین خود به عنوان مدیرکل در استان خبر از تغییر رویکرد برنامه های فرهنگی در استان کردستان را داده بود اما متاسفانه امروز با نگاهی گذرا به کارنامه سه ساله دوست دیرینش در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چیزی خارج از قول و قرارهای آقای وزیر را نشان می دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کردستان سه سال است معاون فرهنگی ندارد

امروز که کارنامه سه سال و نیمه مدیرکل ارشاد اسلامی کردستان را مرور می کنیم باید به حرفهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم که وی را فردی رسانه ای و فرهنگی خواند باید نوع نگاه دیگری داشت، چرا که نه تنها رویکردی در وضعیت فرهنگی کردستان ایجاد نشد بلکه بسیاری از برنامه های گذشته نیز به محاق تعطیلی رفت و وی پس از مدت سه سال و نیم هنوز نتوانسته فردی را به عنوان معاون فرهنگی در ارشاد کردستان برگزیند.

در کنار تعطیلی جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری در استان کردستان، تعطیل شدن تنها سینمای کردستان و پروسه طولانی مدت بازسازی آن و انداختن تقصیرها به گردن حوزه هنری، تعطیل شدن خیل عظیمی از نشریات محلی کردستان در کنار اعتراض های بی انتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله چالش های فرهنگ و هنر کردستان در دولت نهم به شمار می رود.

اعتراض های نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی به وضعیت فرهنگی کردستان از بدو آغاز به کار دولت نهم آغاز شد و کار بدانجا رسید که وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندین بار به مجلس فرخوانده و قول مساعد رسیدگی به نظرات نمایندگان را اعلام کرد ولی هیچ گونه تاثیری بر روند وضعیت فرهنگ و هنر این استان بر جای نگذاشت.

تعطیل شدن جشنواره داستان نویسی بانه که با توجه به برگزاری چندین دوره از آن با استقبال قابل توجه نویسندگان برجسته کشوری مواجه بود، تعطیل شدن جشنواره موسیقی بین المللی کردی در سنندج، تعطیل شدن جشنواره منطقه ای تئاتر طنز دیواندره، تعطیل شدن جشنواره بین المللی دف نوای رحمت که با همکاری حوزه هنری برگزار می شد از جمله جشنواره های بودند که در این سه سال اثری از آنها باقی نماند.

در کردستان تنها یک نشریه محلی به صورت منظم چاپ و منتشر می شود

در حالی که در حد فاصل سال های 79 تا 83 بیش از 25 نشریه محلی در استان کردستان منتشر و حتی بعضی از آنها در سراسر کشور توزیع می شدند اما امروز تنها یک نشریه وابسته به دولت و آن هم با تیراژی اندک در کردستان منتشر می شود.

توقیف و یا تعطیلی به دلیل مشکلات مالی نشریه ای همچون آشتی که در سال های 83 و 84 در گستره کشوری و با دو زبان کردی و فارسی منتشر می شد در کنار توقیف نشریات دیگری همچون روژ هه لات، راسان، هاوار و ... از جمله دیگر معضلاتی بود که جامعه فرهنگ و هنر کردستان در این سالها با آن دست و پنجه نرم کردند.

مردم کردستان از رفتن به سینما محرومند

امروز مردم استان کردستان در شرایطی قرار دارند که بیش از دو سال و نیم است که پرده سفید سینما را به چشم ندیده و باید آثار و شاهکارهای هنری هنرمندان این دیار را از دست فروشان کنار خیابانهای شهرها تهیه و زحمت دیدنش را از صفحات 14 اینچی تلویزیونهای خانگی بکشند، زیرا بازسازی تنها سینمای کردستان همچنان ادامه دارد و مسئولان هر کدام دیگری را مقصر قلمداد می کنند.

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: اولین سئوال در خصوص وضعیت فرهنگ و هنر کردستان این است که چرا فردی بومی که آشنا با مسائل فرهنگی کردستان باشد به عنوان مدیرکل انتخاب نشده است.

برنامه های فرهنگی کردستان با نیازهای مردم منطبق نیست

عبدالجبار کرمی افزود: به دنبال اخذ این تصمیم و عدم آشنایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرایط استان کردستان متاسفانه شاهد سیاست گذاری هایی در حوزه فرهنگ کردستان هستیم که هیچگونه همخوانی با نیازها و مطالبات مردم این منطقه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در طول چهار سال گذشته وضعیتی بر فرهنگ و هنر کردستان حاکم بوده که متاسفانه به هیچ وجه دغدغه های مردم در این حوزه را پوشش نداده و حتی این موضوع در مجلس هشتم بارها مورد اعتراض نمایندگان نیز قرار گرفته که تاکنون به آن پاسخ داده نشده است.

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس هشتم افزود: باتوجه به تفاوتهای زبانی و مذهبی در استان کردستان از یک سو و سابقه غنی فرهنگی در این استان از سوی دیگر باید برنامه ریزی ها منطقه ای و بر اساس وضعیت موجود باشد که متاسفانه به هیچ عنوان این مهم رعایت نشده است.

کرمی از مسئولان و متولیان بخش فرهنگ و هنر کشور خواست که حداقل در دولت دهم به خواستها و مطالبات واقعی مردم کردستان در این حوزه پاسخ داده شود و این مهم زمانی عملی خواهد شد که از نظرات افراد توانمند و صاحب نام بومی در این بخش استفاده شود.

وی اظهار امیدواری کرد: که سیاستهای اتخاذ شده در دولت آینده به رفع کاستیها و مشکلات فرهنگ و هنر کردستان پایان دهد که این مهم نیز جزو خواسته های اصلی مردم این دیار است.

توجه به انتشار کتب با زبان محلی و افزایش نشریات استانی مورد توجه قرار گیرد

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در پایان گفت: توجه به انتشار کتابهای کردی، افزایش تعداد نشریات محلی و حمایتهای ارشاد از آنها، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری منطبق بر نیازهای استان، معرفی چهره های فرهنگی و هنری استان کردستان که البته تعداد آنها نیز کم نیست و حذف نگاه خودی و غیرخودی در مقوله فرهنگی از جمله خواسته های مردم کردستان در دولت آینده به شمار می رود که امیدواریم به آنها عمل شود.

همچنین نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس ضمن انتقاد از وضعیت حاکم بر فرهنگ و هنر کردستان بیان داشت: متاسفانه در طول چهار سال اخیر نه تنها بر نشریات محلی استان افزوده نشده بلکه چندین نشریه نیز توقیف شده اند.

اقبال محمدی عنوان کرد: در حالی که حمایت از خبرنگاران و توسعه و گسترش نشریات محلی از جمله مهمترین وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می رود اما امروز دو نشریه دارای مجوز نیز در استان کردستان به دلیل مشکلات مالی منتشر نمی شوند.

حمایت از هنرمندان کردستان باید افزایش یابد

وی گفت: عدم حمایت از هنرمندان بومی کردستان برای عرضه تولیدات خود به جامعه و همچنین گزینشی عمل کردن در خصوص صدور مجوز انتشار کتب آن هم با زبان محلی مردم کردستان از دیگر معضلاتی است که در این مدت فرهنگ و هنر این خطه از کشور را آزار داده است.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری در جریان سفر به استان کردستان و در راستای توجه به مطالبات مردم این خطه از ایران اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم ضمن انتخاب فردی بومی و آشنا به مسائل فرهنگی کردستان به خواسته های فرهنگی مردم این استان توجه نماید.

اما در کنار مطالب یاد شده باید به برگزاری موفق جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان اشاره کرد که با همکاری دفتر تئاتر خیابانی کشور برگزار و قرار است مهر ماه سال جاری چهارمین دوره خود را به صورت بین المللی پشت سر بگذارد.

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