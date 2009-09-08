در گفتگو با مهر عنوان شد: تصحیح قبله در آران و بیدگل توسط دانشگاه پیام نور

مجید قهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سوی ستاد اقامه نماز شهرستان آران و بیدگل، انجمن نجوم آسمان کویر عهده دار تصحیح سمت قبله در مساجد و ادارات آران و بیدگل شده است، اظهار داشت: با مصوبه شورای شهر کار تصحیح سمت قبله مساجد و ادارات را شروع کردیم.

وی با اشاره به نحوه محاسبات تعیین سمت قبله افزود: تاکنون این کار با استفاده از GPS انجام می شده که طبق محاسبات ما این روش زیاد دقیق نبوده است از این رو بر اساس روشهای خاصی اقدام به محاسبه سمت قبله در مراکز مورد نظر کردیم.

قهرودی ادامه داد: در این روش با استفاده از مختصات آران و بیدگل و کعبه و انجام محاسبات دقیق در این زمینه می توان جهت دقیق قبله را مشخص کرد. با انجام این محاسبه در این شهرستان مشخص شد که قبله 06638/42 درجه از جنوب به غرب است.