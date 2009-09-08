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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

هشدار سازمان ملل:

جمعیت آوارگان یمنی به میزان بی سابقه ای رسید/ 150 هزار آواره تاکنون

جمعیت آوارگان یمنی به میزان بی سابقه ای رسید/ 150 هزار آواره تاکنون

سازمان ملل با هشدار درباره ادامه وضع کنونی در مناطق جنگ زده شمال یمن، از رسیدن تعداد آوارگان در این کشور به 150 هزار نفر خبر داده و آنرا میزانی بی سابقه دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، درگیری ها در شمال یمن همچنان میان نیروهای دولتی و گروه الحوثی ادامه دارد.

بر اساس گزارش موسسات وابسته به سازمان ملل هم اکنون جمعیت آوارگان در استان های صعده و عمران به 150 هزار نفر رسیده است. این آوارگان در حال حاضر در شرایط بسیار بد بسر برده و هر 500 تا هزار خانواده از آنان در یک اردوگاه گذزان زندگی می کنند.

از طرفی برخی دیگر از آوارگان در شهرهای مجاور به خانه های دوستان و آشنایان پناه برده اند.

سازمان های کمک رسانی هم اکنون در برخی مناطق دور از درگیری در حال ارائه آذوقه و خوار و بار به آوارگان هستند، اما همچنان از ورود به مناطقی که در آنها درگیری ها شدید است، ناتوان مانده اند. 

کد مطلب 943720

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