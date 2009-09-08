جمعیت آوارگان یمنی به میزان بی سابقه ای رسید/ 150 هزار آواره تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، درگیری ها در شمال یمن همچنان میان نیروهای دولتی و گروه الحوثی ادامه دارد.

بر اساس گزارش موسسات وابسته به سازمان ملل هم اکنون جمعیت آوارگان در استان های صعده و عمران به 150 هزار نفر رسیده است. این آوارگان در حال حاضر در شرایط بسیار بد بسر برده و هر 500 تا هزار خانواده از آنان در یک اردوگاه گذزان زندگی می کنند.

از طرفی برخی دیگر از آوارگان در شهرهای مجاور به خانه های دوستان و آشنایان پناه برده اند.

سازمان های کمک رسانی هم اکنون در برخی مناطق دور از درگیری در حال ارائه آذوقه و خوار و بار به آوارگان هستند، اما همچنان از ورود به مناطقی که در آنها درگیری ها شدید است، ناتوان مانده اند.