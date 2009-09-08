چراغ راهنمایی و رانندگی هوشمند خورشیدی در کشور طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین اجتهد گفت: چراغهای این دستگاه به وسیله انرژی خورشیدی هدایت شده که هدف از اجرای این طرح در سال اصلاح الگوی مصرف، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های تامین سوحت است.

وی افزود: در این چراغ از لامپهای LED استفاده شده و باطری آن از انرژی خورشیدی شارژ می شود.

رئیس مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: این سیستم به وسیله بی سیم به تمام چهارراهها متصل شده و با سیمهای امدادرسان هماهنگی کامل دارد.

وی عدم نیاز به سیم‌کشی، برق‌کشی، عدم تخریب چهارراهها، مقاومت در برابر رطوبت هوا و عدم سرایت خطا به کل سیستم و پنج روز ذخیره انرژی در شرایط ابری را از مزیتهای این طرح دانست.

اجتهد افزود: با اجرای این طرح مصرف انرژی به نصف کاهش خواهد یافت.