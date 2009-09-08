  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

چراغ راهنمایی و رانندگی هوشمند خورشیدی در کشور طراحی شد

چراغ راهنمایی و رانندگی هوشمند خورشیدی در کشور طراحی شد

رئیس مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: چراغ راهنمایی و رانندگی هوشمند بی‌سیم خورشیدی برای نخستین بار در کشور توسط پژوهشگران بخش انرژیهای کویر این مرکز طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین اجتهد گفت: چراغهای این دستگاه به وسیله انرژی خورشیدی هدایت شده که هدف از اجرای این طرح در سال اصلاح الگوی مصرف، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های تامین سوحت است.

وی افزود: در این چراغ از لامپهای LED استفاده شده و باطری آن از انرژی خورشیدی شارژ می شود.

رئیس مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: این سیستم به وسیله بی سیم به تمام چهارراهها متصل شده و با سیمهای امدادرسان هماهنگی کامل دارد.

وی عدم نیاز به سیم‌کشی، برق‌کشی، عدم تخریب چهارراهها، مقاومت در برابر رطوبت هوا و عدم سرایت خطا به کل سیستم و پنج روز ذخیره انرژی در شرایط ابری را از مزیتهای این طرح دانست.

اجتهد افزود: با اجرای این طرح مصرف انرژی به نصف کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 943723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها