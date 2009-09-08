7100 دستگاه خودروی مجهز به تاکسیمتر در سطح شهر مشهد وجود دارد

غلامرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هفت هزار و 150 دستگاه خودروی مجهز به تاکسیمتر در سطح شهر مشهد وجود دارد که با توجه به این تعداد اجرای افزایش نرخ تاکسی 7 تا 10 روز زمان می‌برد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد گفت: افزایش تعرفه تاکسی‌ها نقش اساسی در کیفیت و کمیت خدمات دارد و این خود یکی از دلایل این افزایش است.

زارعی با بیان اینکه افزایش تعرفه تاکسی‌ها افزایش خدمات را نیز به همراه دارد، خاطر نشان کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای رانندگان، یک شکل شدن لباس رانندگان از اول مهر ماه، تمیز بودن خارج و داخل تاکسی و برخورد مناسب راننده با مسافر از جمله این خدمات است.

وی گفت: ایجاد تناسب بین هزینه و درآمد تاکسی و حفظ قدرت تاکسیرانان به میزان نرخ تورم رسمی کشور از اهداف افزایش نرخ تاکسی است.

وی در خصوص نحوه کارشناسی تعرفه تاکسی‌ها گفت: کارشناسان برای افزایش و یا کاهش تعرفه، برآورد هزینه تاکسی و راننده، برآورد متوسط تعداد سرویس‌ روزانه تاکسی‌ها با توجه به وضعیت جغرافیایی، موقعیت و ترافیک مشهد و برآورد متوسط طول سفر تاکسی‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهند.

زارعی با بیان اینکه سوار کردن سرنشین بیش از ظرفیت خودرو یک معضل است گفت: این موضوع باید در بین شهروندان فرهنگ سازی شود.