بیانات رهبر انقلاب منشور کامل حرکت دولت جدید بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گفت : حادثه 17 شهریور نشانگر مردود بودن یک تئوری بود که آمریکا و رژیم سفاک پهلوی تصور می‌کرد با سرکوب نظامی می‌تواند اراده ملت را منحرف نماید و این توهم ناشی از نشناختن هویت ملی ایرانیان بود.

وی ادامه داد: ایرانیان وقتی آرمانی را پذیرفتند با همه وجود آن را پیگیری می‌کنند، متاسفانه رفتار ستیزه‌جویانه آمریکا و غرب پس از انقلاب نیز درک واقعی از این ویژگی ملی ایرانیان را نشان نمی‌دهد، نمونه‌ها بسیار است. جنگ تحمیلی یک نمونه از آنهاست که تصور می‌کردند در پناه فشار نظامی و بین‌المللی در همه جهات، ملت آرمان استقلال خود را رها می‌کند، حال آنکه با پاسخ کوبنده ملت مواجه شدند.

رئیس مجلس افزود: نمونه دیگر ماجراجویی در بحث اتمی ایران است که در طی سال‌های گذشته، غرب بر این باور بود که با شگردهای دیپلماتیک و مانورهای بین‌المللی انعطافی در اراده ملی ایجاد می‌کند، اما در پس هیاهوهای تبلیغاتی درک کردند که ملت پای آرمان‌های خود فداکار است و تن به خفت نمی‌دهد، پیام دیگر 17 شهریور وجه ماهوی این استقامت ملی است که به ریشه‌ی دینی و ولایی مردم بر می‌گردد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: آرمان‌خواهی اگر از جوهره معنوی و دینی برخوردار نباشد در مقابل قدرت برتر محاسبه منفعت مادی‌ می‌کند و پس از مدتی به انفعال کشیده می‌شود. استقامت وقتی شکل جدی پیدا می‌کند که در طول اراده الهی قرار گیرد. این ویژگی، همه هستی ملی را در مسیر آرمان‌خواهی قرار می‌دهد. 17 شهریور یک الگوی پایداری دینی با مرکزیت مرجعیت دینی بود و همین روش در طول سال‌های پس از انقلاب، رهاوردی ارزشمند برای ملت عزیز داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکیه مجلس شورای اسلامی بر تحقق نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تمسک به این ثمره‌ جاودان ملی است، ادامه داد: سخنان ارزشمند معظم‌له روز گذشته در جلسه هیئت دولت، منشور کاملی برای حرکت دولت جدید خواهد بود که امیدواریم با جدیت تمام مورد توجه واقع شده و پیگیری شود.

لاریجانی ادامه داد : تاکید ایشان بر حفظ دستاوردهای دولت نهم، ‌عدالتخواهی،‌ پرکاری رئیس‌جمهور و دولت، ‌توجه به محرومان در همه نقاط کشور، مبارزه با فساد، تلفیق آن با مختصات زمانه نظیر پرهیز از رفتار غرورآمیز، توجه به صراط آیین مقدس اسلام بدون توجه به خرده ‌گیری دیگران، استفاده از آرای صاحب‌ نظران و نخبگان در امور دیوانی، ‌تمسک به عقلانیت و معنویت، عدم شتاب زدگی در تدبیر امور اجرایی، رعایت اعتدال و قانون‌گرایی در همه ابعاد، ‌مخصوصا توجه به نظرات مراجع تقلید و بزرگان دین، اندازه‌پذیر کردن حرکت در مسیر تحقق سندچشم‌انداز و اجرای قانون اصل 44 همه و همه نه تنها معیارهای متقن پیشرفت کشور و دولت که عامل وحدت همه قوانین محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: باید خدا را سپاس گفت که از نعمت رهبری فرزانه، واقع‌بین و همه جانبه ‌نگر برخورداریم که نظرات حکیمانه ایشان راهنمای همه قوای کشور و ملت عزیز است باید قدر این نعمت بزرگ را دانست و قدردانی از این نعمت، عمل به رهنمودهای ایشان است که انشاءالله سعادت ملت را در بر خواهد داشت.

رئیس مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این چارچوب استوار که معظم له برای دولت جدید مشخص فرمودند همکاری صمیمانه‌ای با دولت جدید داشته باشد.

لاریجانی در ادامه عنوان کرد: به ویژه با توجه به نظرات ایشان در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها که با تلاش مضاعف راه را برای تحقق بسامان این لایحه فراهم می‌کند، انشاءالله به زودی این لایحه با تنظیم عاقلانه‌ای که در کمیسیون ویژه برای آن در نظر گرفته شد،‌ در متن کار مجلس برای تصویب قرار می‌گیرد.

لاریجانی اظهار کرد: برای تحقق این منشور متعالی همگان چه دولت چه مجلس باید از افتادن در دام مسایل فرعی مناقشه‌آمیز پرهیز کنند و خیلی طبیعی است که در کشوری با مردم‌سالاری دینی در معرض آرا و عقاید مختلف قرار داریم و اختلاف نظر در مسایل می‌تواند به عدد نفوس باشد.

وی با بیان اینکه عقلانیت در اداره کشور، کشف نقاط اختلاف و عمیق کردن آن نیست، گفت: بلکه آراستگی رفتار حکومتی در ساماندهی عقاید مختلف در مجرای حلی و کاستن از حجم اختلافات است، طبعا در این راه تمام تمرکز ذهنی قوا باید بر مسایل اصلی و جداسازی آنها از موضوعات حاشیه ‌ای باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ‌در مسایل اصلی اختلاف‌نظر اگر در مسیر سامان یافته حلی قرار گیرد، نعمت و استفاده بهتر از ذهن‌ها خواهد بود، مخصوصا در دورن مجلس‌ که محل بحث ‌های فکری آن هم به نحو متفاوت در بین منتخبین ملت است. بسیار طبیعی است که در معرض نظرات مختلف قرار گیریم.

وی ادامه داد : بهره جستن از نگاه رهبر معظم در این مقوله این است که به آرای دیگر احترام بگذاریم و از انگ زدن، سوءظن داشتن و تسلب در نظرات پرهیز کنیم تا مجال کافی برای طرح نظرات فراهم شود، به ویژه از پدیده نوظهور دو دو گفتن ( شماره مخالفت در رای گیری دیجیتالی ) پرهیز شود.

در این میان نمایندگان دو - دو گفتند که لاریجانی به شوخی گفت: انصافا این دو دو گفتن شما به موقع بود.

لاریجانی در پایان گفت: ‌از خداوند متعال می‌خواهیم تا در شب‌های قدر توفیق یار همگان باشد تا مقدرات سالانه ملت عزیز با عنایت ولی‌الله الاعظم امام زمان (عج) به نحو سعادتمندانه‌ای رقم خورد.