3.8 میلیون واحد دامی در گلستان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجید عطار پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این استان با سه میلیون و 800 هزار واحد دامی و صدها واحد مرغداری یکی از قطبهای تولید این مواد در کشور است.

وی اظهار داشت: حدود 140 هزار تن انواع فراورده های دامی در سه ماه اول سال جاری در استان تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از هفت درصد رشد داشته است.

به گفته عطار، این تولیدات شامل 106 هزار و 842 تن شیر خام، 19 هزار و 290 تن گوشت مرغ، هفت هزار و 27 تن گوشت قرمز بوده است.

این کارشناس مسئول جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: همچنین در این مدت پنج هزار و 970 تن تخم مرغ در استان تولید که برخی در داخلی و بقیه به خارج استان صادر شد.

وی برلزوم حمایت از فعالان و تولید کنندگان بخش کشاورزی در استان تاکید کرد و بیان داشت: رونق بخش کشاورزی مستلزم توجه و حمایت از این بخش است.