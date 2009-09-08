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۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

فیلم کوتاه "سه در یک" آماده نمایش شد

فیلم کوتاه "سه در یک" آماده نمایش شد

فیلم کوتاه "سه در یک" به کارگردانی لادن موسوی که فیلمبرداری آن در فرانسه انجام شده، آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "سه در یک" داستان سوء تفاهمی است از دیدگاه هریک از افراد یک خانواده کوچک روایت می‌شود، خانواده ای که همدیگر را دوست دارند به طوری که حاضر به انجام هر کاری برای کمک به دیگری هستند، غافل از اینکه اشتباهی کوچک ممکن است همه چیز را عوض کند...

از عوامل تولید این فیلم که محصول مشترک ایران و فرانسه است می‌توان به  نوسنده: لادن موسوی بر اساس طرح مشترکی از موسوی و مارال جیرانی، مدیر فیلمبرداری: ماکسیم دوهامل، صدابرداران: توماس شوایتزر، مارتی برات، طراح صحنه و لباس: الکساندر بلو، چهره پردار: مری بروسر و عکاس: رابین بوژو اشاره کرد.

موسوی فیلم‌های کوتاه "مثل همیشه" و "مهربانی" را کارگردانی کرده و در فیلم‌هایی از فریدون جیرانی، نیکی کریمی و کیومرث پور‌احمد به عنوان منشی صحنه حضور داشته است. "سه در یک"قرار است در چند جشنواره داخلی و خارجی شرکت کند.

کد مطلب 943743

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