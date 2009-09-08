  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

منابع مصری خبر دادند :

پیشنهاد جدید قاهره به فتح و حماس برای حل مقدماتی اختلافات

منابع دیپلماتیک در مصر خبر از بسته جدید پیشنهادی مصر به فتح و حماس برای حل مقدماتی اختلافات در راستای تحقق آشتی ملی فلسطین به طور تدریجی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق مصر، "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پی دیدار اخیر خود از قاهره از وجود این بسته پیشنهادی مطلع شده است.

بر این اساس در این بسته پیشنهاداتی برای دو جنبش فتح و حماس در زمینه پایان دادن مقدماتی اختلافات مطرح شده است تا راه برای گفتگوهای جدی تر و تحقق آشتی ملی فلسطین باز گردد.

بنابر اعلام منابع دیپلماتیک در مصر، بسته پیشنهادی جدید قاهره اختلافات را بصورت فوری و یک مرحله ای پایان نمی دهد بلکه آنرا به چند مرحله مختلف تقسیم کرده است.

بر این اساس سفر ماه گذشته هیئت امنیتی مصر به فلسطین اشغالی و دیدار با گروه های فلسطینی در راستای درک میزان اختلافات و فاصله این گروه ها در مسائل مختلف با یکدیگر بوده است.

کد خبر 943754

