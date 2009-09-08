برنامه دستجردی برای تغییر رؤسای دانشگاهها/ تمایل به تحصیل در برخی رؤسا

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جدید بهداشت در حاشیه مراسم معارفه خود به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دهم اعلام کرد برای تغییر روسای دانشگاهها پس از بررسی تصمیم ‌گیری می شود.

دکتر مرضیه وحید دستجردی در این زمینه بیشتر توضیح داد و گفت: در خصوص جابجایی و یا تغییر مدیران و روسای دانشگاهها، پس از استقرار در وزارتخانه تصمیم گیری می ‌شود. البته روسای دانشگاهها در حال حاضر کار خود را انجام می ‌دهند. در زمینه تغییر نیز باید اول بررسی‌های لازم انجام شود.

در همین حال محمدرضا رضایی کوچی - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: نمایندگان مجلس در خصوص انتصاب روسای دانشگاه دغدغه دارند چرا که این روسا در استانها و شهرهای مربوط به همین نمایندگان حضور می یابند.

وی اضافه کرد: دکتر دستجردی در برنامه هایی که ارائه کرده است بر تقویت دانشگاهها و تحکیم استقلال آنها تاکید کرد و یادآور شد نیروی انسانی دانشگاهها تقویت می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستجردی در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کرد روسای دانشگاهها را از این میان افراد مجرب و خستگی ناپذیر انتخاب می کند و با توجه به اینکه وی در دو دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشته، مجلس را کاملاً می شناسد و این موضوع را به طور کامل درک کرده است.

رضایی کوچی تاکید کرد: دستجردی در جمع اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این نکته که در انتخاب روسای دانشگاهها نظر نمایندگان دیده می شود و و با توجه به سابقه نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی با این نوع انتظارات آشنا است، تاکید دارد.

پیش از این کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت در مورد احتمال تغییر در مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی در دولت دهم به مهر گفته بود: مجموعه ای که در وزارت بهداشت فعالیت کردند تقریباً کارنامه موفقی دارند اما برخی از آنها مایل به ادامه تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی هستند.

دکتر کامران باقری لنکرانی یادآور شده بود: اساتید دانشگاهها که در کسوت هیئت علمی هستند حق دارند که هر پنج سال یکبار دوره تکمیلی خود را بگذرانند و خیلی از این افراد (روسای دانشگاهها) اکنون به لحاظ مسئولیتهایشان از این فرصت عقب افتاده اند و علاقمند به تکمیل دوره های خود هستند که باید در زمان مقتضی خود حسب مورد تصمیم گیری شود.

به گزارش مهر، با توجه به تغییرات در سطح وزارت بهداشت و روسای دانشگاهها در آینده نزدیک پیش بینی می شود شورای عالی انقلاب فرهنگی روزهای پرتراکمی را برای تصویب پیشنهادات وزیر بهداشت برای ریاست دانشگاهها در پیش داشته باشد.