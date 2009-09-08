قطبی گل راه آهن را ندید / کریمی ناظر بازی برادر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن شهرری و استیل آذین تهران که شب گذشته در ورزشگاه اکباتان برگزار شد با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید که حاشیه‌های این دیدار را در زیر می خوانید:

* افشین قطبی سرمربی تیم ملی کشورمان با حضور در این ورزشگاه، دیدار دو تیم را از نزدیک تماشا کرد.

* فرشید کریمی دروازه بان تیم راه آهن که به علت مصدومیت نتوانست در این دیدار برابر استیل آذین به میدان برود، با حضور در جایگاه عملکرد برادرش علی کریمی که کاپیتان تیم حریف بود را به نظاره نشست.

* سرمربی تیم ملی دقیقه 86 پس از تبریک به هدایتی ورزشگاه را ترک کرد که یک دقیقه پس از خروج وی از ورزشگاه، تیم راه آهن گل تساوی را به ثمر رساند تا قطبی گل این تیم را نبیند.