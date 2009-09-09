فروش خوب سینماها نیمه دوم سال هم ادامه دارد

محمد اشرفی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه روش اداره سالن‌های سینما در ایران به شیوه سال‌های دور است، الان نمی‌شود به سبک 60 سال قبل سینماها را اداره کرد و امیدوار بود مخاطب در چنین سالن‌هایی به تماشای فیلم بنشیند، اجرای طرح‌هایی مانند طرح ویژه اکران ماه رمضان یکی از راهکارهای مفید برای برون‌رفت از بحران مخاطب در سینمای ایران است.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل سینماها در ماه رمضان وضعیت نامطلوبی داشتند و فروش فیلم‌ها بسیار پائین بود، اما با اجرای طرح اکران ماه رمضان رونقی دوباره به سینما آمده است. در روز اول ماه رمضان امسال فروش فیلم‌ها یک چهارم شد، اما از روز دوم که طرح اجرا شد فروش فیلم‌ها به حالت عادی برگشت و در بعضی سالن‌ها دو برابر شد.

مدیر سینما ماندانا افزود: این طرح در سالن‌هایی اجرا شد که صاحبانشان تمایل داشتند این طرح در سینماهایشان اجرا شود، نتیجه‌ای که در این سینماها به دست آمده نشان می‌دهد که مخاطب در شرایطی که فیلم‌های روی پرده را دوست داشته باشد و شرایط اکران هم مناسب باشد به دیدن فیلم‌ها می‌رود و ما با برنامه‌ریزی درست می‌توانیم فصل‌های مرده اکران را احیا کنیم.

اشرفی درباره وضعیت فروش سینماها در شش ماه اول سال 89 گفت: شش ماه گذشته سینمای ایران روزهای خوبی را پشت سر گذاشت و پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال هم این شرایط ادامه پیدا کند. فیلم‌هایی که قرار است نیمه دوم سال روی پرده بروند این قابلیت و جذابیت را دارند که مخاطبان را به سالن‌های سینما بیاورند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران ادامه داد: 95 درصد سالن‌های سینما در ایران ضرر می‌دهند و فروش چند فیلم رکورد شکن مانند "اخراجی‌ها"، "خروس جنگی" و "درباره الی" است که چراغ سینما را روشن نگه می‌دارد. این فیلم‌ها در همه سالن‌ها اکران نمی‌شوند و نمی‌توان انتظار داشت رونق حاصل از استقبال از این فیلم‌ها نصیب همه سینماها شود.

وی افزود: بازسازی و بهسازی سالن‌های شهر، مجهز کردن آنها و اجرای طرح‌های ویژه و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به سینمای ایران رونق بدهد. استقبال مردم از طرح اکران ماه رمضان این امیدواری را به وجود می‌آورد که این طرح در طول سال اجرا شود.

اشرفی گفت: سینماها در سه سال اخیر افزایش بهای بلیت نداشته‌اند و این موضوع با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم قابل توجه است. امسال فقط بهای بلیت در سالن‌های ممتاز بالا رفته و به 2500 تومان رسیده است. بنابراین نمی‌توان فروش فیلم‌ها را فقط حاصل افزایش بهای بلیت دانست و باید اذعان کرد که تنوع فیلم‌ها و جذابیت آنها باعث شده امسال جمعیت بیشتری به سینماها بروند.