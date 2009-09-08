  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۵۵

پس از پیروزی برابر سایپا/

تمرین استقلال با غایبان پرشمار برگزار شد

تمرین استقلال با غایبان پرشمار برگزار شد

تیم فوتبال استقلال که دوشنبه شب با نتیجه 2 بر یک برابر سایپا به پیروزی رسیده بود، عصر سه شنبه نخستین تمرین خود را در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین بازیکنان اصلی و ذخیره در دو وقت متفاوت زیر نظر کادر فنی تمرین کردند. بازیکنانی که در دیدار برابر سایپا به میدان رفته بودند زودتر از دیگران ورزشگاه را ترک کردند.

خسرو حیدری، وحید طالب لو، سیاوس اکبرپور، امیرحسین صادقی و رینالدو با اجازه کادر فنی در تمرینات امروز غایب بودند. همچنین امیدرضا روانخواه نیز به دلیل مصدومیت بازی با سایپا برای او پیش آمد به فیزیوتراپی رفته و غایب تمرین امروز بود.

تمرین استقلال در ساعت 18 و 45 دقیقه به پایان رسید و بنا به صلاحدید کادر فنی تمرین این تیم در روز چهارشنبه تعطیل است و روز پنجشنبه تمرینات برای حضور در ششمین بازی لیگ برتر پیگیری می شود.

کد مطلب 943819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها