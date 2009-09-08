تمرین استقلال با غایبان پرشمار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین بازیکنان اصلی و ذخیره در دو وقت متفاوت زیر نظر کادر فنی تمرین کردند. بازیکنانی که در دیدار برابر سایپا به میدان رفته بودند زودتر از دیگران ورزشگاه را ترک کردند.

خسرو حیدری، وحید طالب لو، سیاوس اکبرپور، امیرحسین صادقی و رینالدو با اجازه کادر فنی در تمرینات امروز غایب بودند. همچنین امیدرضا روانخواه نیز به دلیل مصدومیت بازی با سایپا برای او پیش آمد به فیزیوتراپی رفته و غایب تمرین امروز بود.

تمرین استقلال در ساعت 18 و 45 دقیقه به پایان رسید و بنا به صلاحدید کادر فنی تمرین این تیم در روز چهارشنبه تعطیل است و روز پنجشنبه تمرینات برای حضور در ششمین بازی لیگ برتر پیگیری می شود.