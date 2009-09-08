سینماهای آذربایجان شرقی در آستانه تعطیلی قرار گرفتند

حسن نجفی در آستانه فرا رسیدن روز ملی سینما در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به دلیل بی توجهی مدیران آذربایجان شرقی به مشکلات موجود در سینماهای تبریز، تعطیلی این مراکز فرهنگی در سطح منطقه دور از ذهن نیست.

وی با اشاره به سفر اخیر نمایندگان انجمن سینماداران ایران به تبریز و گزارش انتقادی سخنگوی این انجمن در خصوص وضعیت سینماهای تبریز گفت: خوشحالیم که بالاخره دوستان بعد از سال‌ها به تبریز آمده و از نزدیک شاهد وضعیت اسفبار سینماهای تبریز و استان شدند.

نجفی با بیان اینکه نوک پیکان انتقاد از وضعیت سینماهای آذربایجان شرقی باید متوجه مسئولان اجرائی استان باشد افزود: طی سال های گذشته بیش از 30 نامه به مدیران و مراکز مختلف متولی ارسال و مشکلات و راهکارهای لازم با شفافیت اعلام شده است اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی ضمن هشدار نسبت به بحرانی بودن وضعیت سینماهای تبریز، ‌اظهار داشت: درحالیکه تمام ساختمان ها در طول عمر خود نیازمند تعمیر و بازسازی هستند اما سینماهای آذربایجان شرقی طی سه دهه گذشته حتی یک ریال از بودجه های عمرانی بهره‌مند نشده است.

وی یادآور شد: وضعیت نامطلوب سینماهای موجود در استان به حدی است که این اماکن را از حالت استاندارد خارج کرده است.

نجفی با بیان اینکه در این شرایط سخن گفتن برخی افراد در خصوص لزوم استفاده از سیستم های نوین در سالن های سینما خنده دار به نظر می رسد افزود: از دوسال گذشته برخی تجهیزات جدید همچون سیستم صوتی دالبی با هزاران مصبیت تهیه شده است ولی به خاطر نبود اسناد سینماها، ‌استفاده از آن ها ممکن نیست و در انبار خاک می خورد.

وی یادآور شد: علاوه بر مشکلات اعتباری برای بازسازی سینماهای تبریز، اسناد این اماکن از سوی برخی نهادها به حوزه هنری تحویل داده نمی شود.

به گفته نجفی، بر اساس قوانین موجود در صورت نبود اسناد مالکیت، امکان استفاده از اعتبارات عمرانی و هرگونه عملیات مرمت و بازسازی در فضاهای یاد شده وجود نخواهد داشت.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با بیان اینکه سینماهای تبریز با چنگ و دندان حفظ شده و مانع از تعطیلی آن ها شده ایم گفت: اگر در این سال ها درب سینماهای تبریز را نبسته ایم به خاطر تلاش و همتی است که توسط این مجموعه صورت گرفته است.

حسن نجفی در ادامه گفت:در این سال ها به خاطر کارشکنی تعدادی از دوستان نتوانسته ایم حتی یک ریال از بودجه های عمرانی برای ترمیم و بازسازی سینماها بهره بگیریم.

وی تاکید کرد: چگونه می توان انتظار داشت مجموعه هائی با نیم قرن سابقه، بدون دریافت اعتبارات عمرانی سرپا بایستند؟

نجفی با اشاره به فروش دو سالن سینما در تبریز و تبدیل یکی از آنها به پاساژ و مرکز تجاری اظهار داشت: ظاهرا برخی از دوستان منتظر مانده اند تا ساختمان فرسوده سینماهای تبریز یکی پس از دیگری فرو ریخته و با تغییر کاربری، به مراکز تجاری تبدیل شوند!

وی با بیان اینکه سینما به عنوان یک مرکز فرهنگی از نیازهای اساسی جامعه محسوب می شود گفت: ظاهراً دوستان اعتقادی به این ندارند که این فضاهای فرهنگی متعلق به این شهر است.

نجفی با بیان اینکه در نزد متولیان فرهنگی این شهر اراده ای حاکم است که اعتقادی به سینما ندارد ادامه داد: به دلیل وجود این اراده است که حتی فضاهائی که اخیرا با پول هنگفت بیت المال احداث شده اند نیز سوت و کور بوده و با استقبال عموم مواجه نشده است.

گفتنی است، به دلیل مشکلات موجود در آذربایجان شرقی تعداد سینماهای استان طی 30 سال گذشته از 18 مرکز به هفت مورد رسیده و البته کاهش این روند ادامه دارد.