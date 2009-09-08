به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی نسبت دین و برخی نظریه‌های رایج در عرصه فلسفه عرفی می‌پردازد.

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. نویسنده در بخش اول کتاب به بررسی نسبت دین با برخی موضوعات مطرح در فلسفه عرفی می‌پردازد و در بخش دوم کتاب رویکرد لیبرالیسم سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش سوم کتاب به طرح موضوعاتی از هستی انسان می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب نسبت دین با موضوعاتی چون نظریه تکامل و علل وجود هستی و جایگاه انسان در هستی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بخش دوم کتاب به بررسی رویکرد لیبرالیسم سیاسی به ویژه در مجیط بین المللی می‌پردازد. دیدگاه محوری نویسنده در این بخش که، در مقاله‌ای عنوان شده، این است که انچه به عنوان عدالت توزیعی شناخته می‌شود قابل سرایت به نظام دولتها و کل این نظام نیست.

بخش سوم کتاب به بررسی هستی انسان می‌پردازد و این سوال را مورد بررسی قرار می‌دهد که ارزشهای انسانی چیستند و هستی بشر چه ویژگی‌هایی دارد.

نویسنده این کتاب استاد فلسفه و حقوق دانشگاه نیویورک است. کتابهای "برابری و غرض‌ورزی" و "جهان گذشته" از جمله اثار وی به شمار می‌رود.

این کتاب قرار است اواخر سال میلادی جاری روانه بازار نشر شود.