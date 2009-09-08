طرح 10ماده ای اوباما برای سازش/حذف بازگشت آوارگان و ادامه سلطه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "حسن خریشه" خاطرنشان کرد: باراک اوباما طرح 10 ماده ای را برای حل مناقشه فلسطین و رژیم اسرائیل مطرح کرده که در آن حق میلیون ها آواره فلسطینی نادیده گرفته شده است.

بندهای اصلی این طرح به این ترتیب است:

1- استقرار نیروهای بین المللی در وادی اردن و برخی مناطق کرانه باختری

2- الحاق برخی مناطق قدس شرقی به فلسطین اشغالی و باقی مانده اماکن اسلامی این شهر تحت حاکمیت عربی

3- از بین رفتن تمامی گرو ههای فلسطینی و تبدیل آنها به جنبش های سیاسی

4- باقی ماندن شهرک های بزرگ کرانه باختری تحت سیطره رژیم صهیونیستی. پس از این مرحله مذاکرات 3 ماهه درباره وضعیت شهرک های کوچک آغاز خواهد شد.

5- خلع سلاح برخی مناطق کرانه باختری و سیطره هوایی رژیم صهیونیستی بر آن

6- افزایش هماهنگی و همکاری امنیتی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی

7- تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه نخواهد داشت با هیچیک از کشورهای منطقه ائتلاف نظامی تشکیل دهد.

8- آمریکا متعهد خواهد شد که در تابستان سال 2011 کشور مستقل فلسطین تشکیل شود.

9- به تعدادی از آوارگان فلسطینی اجازه داده خواهد شد که به برخی مناطق کرانه باختری به طور مشخص بین شهرهای رام الله و نابلس بازگردند. علاوه بر این تضمین می شود که از بازگشت این آوارگان حمایت مالی شود.

10- به محض امضای این طرح، رژیم صهیونیستی آزادی اسیران فلسطینی را آغاز خواهد کرد و ظرف سه سال تمامی این اسرا آزاد خواهند شد.

خریشه اعلام کرد: باراک اوباما در حال رایزنی با برخی سران عرب منطقه درباره این طرح است.

به گفته وی، طرح مذکور اواخر ماه جاری میلادی در کنفرانس ویژه ای در شرم الشیخ اعلام خواهد شد. اوباما نیز در این کنفرانس حضور خواهد داشت.

این نماینده فلسطینی تصریح کرد: طرح اوباما به حذف قضیه فلسطین منجر خواهد شد چرا که حق بازگشت آوارگان فلسطینی را نادیده گرفته است.

وی با بیان این مطلب افزود: موافقت با این طرح به معنای عادی سازی مجانی روابط عربی و اسلامی با اسرائیل خواهد بود به طوری که همه را ملزم می کند اسرائیل را به رسمیت بشناسند.