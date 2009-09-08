فضانورد عروسکی ساکن ایستگاه فضایی آماده سفر به زمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضانوردان شاتل دیسکاوری که در حال حرکت در مدار زمین است روز گذشته شخصیت مشهور کارتونی باز لایت یر را برای بازگشت به زمین آماده کردند. این عروسک 30 سانتیمتری بیش از یک سال است که در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت دارد.

فرمانده ماموریت دیسکاوری از فضانوردان شاتل خواست بازبینی های نهایی را به منظور اطمینان از موقعیت مناسب "باز" در شاتل حاصل کنند تا در هنگام حرکت روز سه شنبه دیسکاوری آسیبی به آن وارد نیاید.

عروسک این شخصیت فیلم انیمیشن "داستان اسباب بازی" از سال 2008 در ایستگاه فضایی نگهداری می شود اما طی ماموریت اخیر این عروسک برای تصویربرداری و عکاسی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. در برخی از این فیلمها عروسک در کنار یکی از فضانوردان که در خواب است قرار دارد. سپس عروسک از دست فضانورد رها شده و معلق می شود و در نهایت با یکی از دیواره ها برخورد می کند. در فیلمی دیگر "باز" توسط فضانوردی در یک اتاقک شناور و در حرکت است.

ناسا اعلام کرده است این فیلمها مصرف آموزشی داشته و این سازمان فیلمهای باز لایت یر در فضا را برای آموزش کودکان و شاید برای ساخت فیلم جدید داستان اسباب بازی مورد استفاده قرار خواهد داد.

سخنگوی کمپانی دیسنی اعلام کرده است پس از بازگشت این عروسک به زمین در اوایل ماه اکتبر در چندین جلسه شرکت کرده و مورد بازدید باز آلدرین، اولین انسانی که به کره ماه قدم گذاشته است قرار خواهد گرفت. به گفته سخنگوی دیسنی باز لایت یر اولین فضانوردی است که طولانی ترین دوره را در فضا سپری کرده است.

به گزارش مهر، 13 فضانوردان واقعی و غیر عروسکی ایستگاه قبل از جدا شدن دیسکاوری ماموریت بزرگ دیگری به عهده دارند. این فضانوردان باید ون متحرکی را که حاوی زباله ها و تجهیزات از کار افتاده است به داخل از دیسکاوری انتقال دهند و پس از آن برای بازگشت به زمین آماده شوند.

نیکول اسکات فضانوردی که در ایستگاه باقی خواهد ماند می گوید در مدت اقامت سه ماهه خود در ایستگاه خانه خود را از مدار زمین نگاه خواهد کرد. وی برای ثبت دیده هایش در فضا بسته ای تجهیزات نقاشی آبرنگ به همراه برده است. بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، وی جایگزین تیموتی کوپرا که از اواسط جولای در ایستگاه اقامت داشته است خواهد شد. کوپرا روز پنجشنبه به همراه 6 فضانورد دیگر و "باز لایت یر" به زمین باز خواهد گشت.