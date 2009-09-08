قزوین در کشت مکانیزه برنج صاحب رتبه برتر شد

علیرضا بهرامی درگفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: از مجموع سطح 3 هزار و 641 هکتار شالیزارهای شهرستان قزوین در سال زراعی جاری یک ‌هزار و 934 هکتار به روش مکانیزه کشت شده است.

وی افزود: ارتقای سطح مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش شیوع و سرایت آفات و بیماری‌های خزانه، تغذیه بهینه خزانه، مدیریت علف‌های هرز خزانه، تسریع در جابجایی و حمل نشا به مزرعه و همچنین کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار از جمله مزایای کشت مکانیزه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآورشد: برای افزایش ضریب مکانیزاسیون 600 هزار سینی نشا استاندارد در مناطق الموت شرقی و غربی استان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای روزافزون کشت مکانیزه، موجب گرایش شالیکاران به رعایت اصول فنی کشت برنج و افزایش تولید محصول خواهد شد.

بهرامی گفت: در شهرستان قزوین سالانه 12هزار تن شلتوک برداشت می‌شود که از این میزان بیش از 9 هزار تن برنج سفید تولید می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به بیمه باغات قزوین از طریق سیستم نرم ‌افزاری اظهار داشت: در این سیستم کلیه خدمات بیمه‌ای به صورت online اجرا می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین حمایت از تولید و تولید کنندگان و همچنین ارتقای ملی و کیفی خدمات بیمه‌ای را از اهداف این طرح عنوان کرد.

وی تأکید کرد: کلیه باغداران باغات آلبالو، انار، انگور، بادام و زیتون آبی، پسته، زرد‌آلو، سیب، گیلاس، هلو و شلیل می توانند از مزایای این نوع بیمه استفاده کنند وبرای استفاده از این تسهیلات می توانند با در دست داشتن مدارک معتبر شناسایی و شماره حساب کشاورز کارت به کارگزارهای بیمه مراجعه و نسبت به تنظیم بیمه ‌نامه اقدام کنند.