بهروز ثروتیان تحت عمل جراحی قرار گرفت

همسر بهروز ثروتیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: از روزهای اول این ماه حال همسرم رو به وخامت گذاشت و بعد از مدتی دچار خونریزی داخلی شکم شد و بعد از اینکه او را در روز دوم شهریور به بیمارستان ایرانمهر تهران منتقل کردیم پزشکان بعد از معانیه او را تحت عمل جراحی شکم قرار دادند.

وی در این باره افزود: به دلیل عارضه قلبی عمل اندکی با دشواری انجام شد اما خوشبختانه بعد از 10 روز در 12 شهریور او را ترخیص کردند و در حال حاضر هم در منزل تحت مراقبت است. با این حال وضعیت عمومی او رو به بهبود است.

بهروز ثروتیان 72 سال سن دارد. وی دارای درجه دکتری ادبیات از دانشگاه تهران است و از جمله آثار وی می‌توان به این موارد اشاره کرد: تصحیح و شرح آثار نظامی، تصحیح دیوان حافظ، شرح دیوان حافظ، فرهنگ اطلاعات نفایس الفنون، فرّ در شاهنامه، تصحیح جاودان خرد، پیر طریقت گفت، بیان در شعر فارسی، روایات گهربار، طنز و رمز در الهی‌نامه، بازنویسی آثار نظامی برای جوانان، رویای عشق در مثنوی گل و نوروز، گزیده مخزن‌الاسرار، آیینه غیب، سلام بر حیدربابا (شعر فارسی)، ترجمه حیدربابا یه سلام، از ایران چه می‌دانیم، شعر و اندیشه نیما یوشیج، اندیشه‌های نظامی گنجه‌ای و نقش بیان در آفرینش خیال.

آثار در دست چاپ ثروتیان نیز عبارتند از: شرح راز منطق‌الطیر، سروده‌های بی‌گمان حافظ، شرح ساده مثنوی گلشن راز، شرح حال فرهاد میرزا، نامه‌های حافظ، ترجمه غزلیات حافظ به زبان آذری و اسطوره اسکندر.

بهروز ثروتیان هم‌اکنون مشغول تصحیح و شرح مجدد آثار نظامی از روی 14 نسخه خطی است.